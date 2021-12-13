Türkiye Gazetesi

Meta, Reality Labs donanımlarında hata tespit edip bildirenlere ödül vereceğini açıkladı. Para ödülünün miktarı 500 dolardan 300 bin dolara kadar değişecek.

Meta, hata ödül programını 2011 yılında başlattı. O tarihten beri cihazlarında ve ürünlerinde hata tespit edenlere farklı miktarda ödül veriyor. Program, güvenlik araştırmacılarının bu ürünlerin ve kodunun güvenliğini etkileyebilecek farklı hataları ve güvenlik açıklarını belirlemesine olanak tanıyor.

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Son duyuruya göre ödüller Ray-Ban Stories, Meta Portal ve Meta Quest 2 dahil olmak üzere Reality Labs cihazlarını kapsıyor. Bu cihazlara yönelik hatalar ve güvenlik açıkları, yerel veri depolama sorunları, yetkisiz kamera ve mikrofon erişimi veya kötü niyetli üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklanan sorunları içerebilir.



500 ila 300 bin Dolar arasındaki ödül miktarı tanımlanan hatanın türüne ve önemine göre değişecek. Eğer hata bildirimi potansiyel fiziksel sağlık, güvenlik veya mahremiyet riskleriyle ilgiliyse ödülün miktarı en yüksek sınırdan olacak.

Meta, “Bu çalışmanın bir parçası olarak, ürünlerimizin güvenliğini daha da iyileştirmek ve insanları güvende tutmak için en iyi güvenlik uygulamalarımızı geliştirmeye ve küresel güvenlik topluluğuyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

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