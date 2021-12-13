Türkiye Gazetesi

Birçoğumuz suyun donma noktası konusunda ortak bir fikre sahibiz. Suyun donma noktası genelikle 0 santigrad derece (veya 32 º Fahrenheit) olarak kabul ediliyor. Ancak aslında bu konu biraz daha karmaşık. Çünkü suyun birçok donma noktası var ve genellikle 0 ºC'nin çok altında sıcaklıklar gerekiyor.

Bununla birlikte, bilimin en büyük gizemlerinden biri olmasına rağmen suyun buza dönüşmesi genellikle önemli bir konu olarak görülmüyor. Ancak bunun nasıl ve neden olduğunu Houston Üniversitesinden buz bilimci Doç. Dr. Hadi Ghasemi ve ekibi araştırdı.

EKSİ 44 DERECE İLE REKOR KIRILDI

Araştırma ekibi, bir kar tanesinin milyonda biri büyüklüğündeki su damlacıklarında suyun donma noktasını 0 dereceden - 44 dereceye kadar düşürmeyi başardı. Rekor kıran çalışmayı gerçekleştiren ekip, keşiflerinin organ naklinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

En soğuk sıvı su rekorunu kıran ekibin çalışması bilim dünyasında büyük ses getirdi. Yeni rekor -44 ºC kadar düşük bir sıcaklık iken, önceki son rekora göre bu 6 ºC idi. Bu arada, çalışma sadece buzul bilimi için önemli değil. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları bir açıklama yaparak, organ naklinden havacılığa kadar birçok uygulamada bu keşfin yeniliklere yol açacağını söyledi.

Houston Üniversitesinden Dr. Hadi Ghasemi ve ekibi, çalışmayı kısa süre önce Nature Communications dergisinde yayımladı. Çalışmaya göre, Gahsemi'nin çalışmada kullandığı su damlaları görülemeyecek kadar küçüktü. Bu su damlalarının sadece birkaç nanometre çapında olduğunu belirttiler.

Bilim insanları Covid-19'u tuzağa düşürmek istiyor: Nanoparçacık tasarlandı Covid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı. "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Bilim insanlarından ilginç proje: Güneş'i karartacaklar Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor.