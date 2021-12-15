Türkiye Gazetesi

Dünya çapında 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip Twitter, önde gelen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Bir süredir TikTok'un video akış özelliğini platforma katmaya hazırlanan şirket, bu konuda kullanıcılardan büyük bir tepki aldı. Ancak şirket, kullanıcıların yüzünü güldürecek yenilikler yapmaya da çalışıyor.

Teknoloji devi, kısa süre önce yeni bir güncellemeyi duyurdu. Görünüşe göre şirket, tweet'lere eklenebilen görsel ve video seçeneklerini geliştiriyor. Çünkü yeni güncellemeye göre, kullanıcılar Twitter’daki videolarda artık otomatik altyazı seçeneğini kullanabilecek.

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ESKİ VİDEOLARDA ALTYAZI OLMAYACAK

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, otomatik altyazılar iOS, Android ve web'de kullanılabilecek. Ayrıca yeni işlev, kısa süre içinde küresel çapta yayılarak birçok dil seçeneğini barındıracak.

Sosyal medya devi, otomatik altyazılarla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Altyazılar yalnızca Twitter'a yüklenen yeni videolarda görünecek. Yani altyazı olmayan eski videolarda yine altyazı olmayacak.

Twitter sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte erişilebilirlik özelliklerini herkese açmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak sözcü, mevcut sürümde yanlış veya kötü altyazıları bildirmenin bir yolu olmadığını da sözlerine ekledi.

Twitter, geçtiğimiz yıl sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak altyazısız olarak piyasaya sürülen bu özellik de tepki çekmişti. Çünkü birçok kullanıcı tweet'leri okumayı daha çok seviyor ve sesli tweet'lerin her ortamda dinlenemeyeceğini düşünüyor.

Twitter’a video akış özelliği geliyor: Test edilmeye başlandı CEO değişikliği kararı alan Twitter, göreve Parag Agrawal’ı getirmişti. Yapılan bu değişiklik sonrası Twitter, yeni özellikler getirmeye başladı. Twitter, sosyal medya platformu TikTok’taki video akış özelliğini Hindistan’da kullanıma sunarak test etmeye başladı. TikTok’la başlayan video akışı Facebook ve Instagram’da da kullanılmaya başlamıştı.