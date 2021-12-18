Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, kur artışının ardından cihazlarına ve yazılımlarına ciddi oranlarda zam yaptı. Eylül ayında şirketin tanıttığı iPhone 13 serisi şu anda piyasaya sürüldüğü zamandan çok daha pahalı hale geldi.

Eylül ayında iPhone 13 Mini’nin en düşük depolama alanına sahip versiyonu 10 bin 999 TL’den piyasaya sürülmüştü. Ancak geçtiğimiz ay bu telefonun fiyatı 13 bin 999 TL oldu ve bugün yapılan zamla 19 bin 999 TL’ye çıktı.

iPhone 13 Pro Max’in 1 TB’lık versiyonu 22 bin 999 TL’den satışa çıkmıştı. Ancak ilk zamın ardından 28 bin 999 TL olan akıllı telefon modeli artık 41 bin 999 TL'den satılıyor.

1 MİLYON 91 BİN TL'YE MAC PRO

Apple, profesyoneller için geliştirdiği Mac Pro kişisel bilgisayarına inanılmaz bir zam yaptı. Mac Pro’nun kule tipi versiyonunun başlangıç fiyatı 114 bin TL, raf tipi versiyonu ise 124 bin TL‘yi buldu. Ancak daha üst versiyonları tam anlamıyla dudak uçuklatan bir fiyata ulaştı.

Mac Pro bilgisayarların kule tipi versiyonunun en yüksek donanımlara sahip modeli 1 milyon 89 bin 868 TL’ye ulaştı. Raf tipi modelin en üst versiyonu ise 1 milyon 91 bin 808 TL‘ye kadar çıktı. Mac Pro, Apple’ın Türkiye’de satışa sunduğu ürünler arasında fiyatı 1 milyon TL’yi aşan ilk cihaz oldu.

Teknoloji devi, Mac Pro ailesini en yüksek CPU performansına ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirdi. Apple'ın açıklamasına göre, Mac Pro, prodüksiyon için render almaktan yüzlerce sanal müzik aleti çalmaya veya bir iOS uygulamasının simülasyonunu aynı anda birden fazla aygıtta çalıştırmaya kadar birçok zor görevin üstesinden gelebilecek kadar yetenekli.

Apple, iPhone fiyatlarına yine zam yaptı Teknoloji devi Apple, kurdaki yükselişin ardından iPhone dahil tüm ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple, geçtiğimiz ay da Türkiye’deki mağazasını bir süre kapatarak ürünlerine zam yapmıştı.

Apple'dan zam açıklaması: App Store’da fiyatlar artacak Dolar kurundaki yükselişin ardından App Store’daki uygulamalara da zam geliyor.