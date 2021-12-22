Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni ürün giriyor. İsveç merkezli Epicenter tarafından tanıtılan mikroçipin deri altına yerleşmesi sonucu, temassız ödemeler için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde, herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği belirtildi.
Dünyanın yaklaşık iki yıla yakın süredir koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Virüsün yeni varyantı omicron hala insanlar için tehdit durumunda. Aşılama çalışmaları virüsün semptomlarının daha hafif geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Aşı durumunu kağıt veya dijital biçimde gösteren belgeler mevcut.
Epicenter adlı şirket geliştirdiği deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde bu bilgiyi sunmak daha kolay olacak.
Birçok ülkede aşı durumunu göstermeden mekanlar, restoranlar, barlar, konser salonları ve müzelerde ziyaretçilerin giriş yapabilmesi için aşı durumunu göstermesi gerekiyor. Stocholm'de bulunan Epicenter adlı şirket geliştirdiği deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde bu bilgiyi sunmak daha kolay olacak.
BİLGİYİ SUNMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR
Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede mekanlar, restoranlar, barlar, konser salonları ve müzeler, ziyaretçilerin binaya girebilmek için aşı durumlarını göstermelerini istiyor.
Stocholm'de bulunan Epicenter, adlı bir şirket, ise bu bilgiyi sunmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bir mikroçip geliştirdi.
Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, Epicenter yetkilisi Hannes Sjöblad'ın kolundaki çipi aşılı olduğunu göstermek için bir akıllı telefonu üzerinden sallarken görüldü.
Sjöblad taradından yapılan açıklamada, “Mikroçipler birçok farklı amaç için kullanılabilen çok yönlü bir teknolojidir. Bu teknolojinin şu anda Covid-19 aşı sertifikası sorgulanması için kullanılması çok uygun. Telefonunuzun şarjı bitse bile her zaman aşı sertifikanızı gösterebilirsiniz" diye konuştu.
Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! Mikroçip takılacak Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022’ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek” dedi.
İsveç'te aşı pasaportu uygulaması, eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısında artış yaşandı.
Covid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip geliştirdi
İsveç merkezli şirket Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen mikroçip tanıttı. Şirket bu çip sayesinde insanların Covid-19'a karşı aşılı olup olmadığının görülebileceğini belirtti.
Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni ürün giriyor. İsveç merkezli Epicenter tarafından tanıtılan mikroçipin deri altına yerleşmesi sonucu, temassız ödemeler için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolü sayesinde, herhangi bir cihaz tarafından okunabileceği belirtildi.
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