Türkiye Gazetesi

İnternetin geleceği olarak ifade edilen Metaverse evrenine ilgi hızla artmaya devam ediyor. Özellikle popüler sosyal medya platformu Facebook’tan gelen sanal evren açıklamaları ilgiyi daha da arttırdı. Şu an yalnızca oyun üzerine kurulu olan Metaverse evreninin gelecekte iş, sosyal hayat gibi birçok alanı etkileyeceği iddia ediliyor. Son olarak Metaverse’den yapılan arsa satışları ise son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

İSTANBUL’DA 11 BİN PARSEL SATILDI

Metaverse’nin Ovr evreninde Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bine yakın parsel satılmış durumda. Satın alınan yerler ise İstiklal Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Ortaköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Nişantaşı, Bebek oldu. Satılan arsaların gerçek hayatta da en değerli alanların olması ise dikkat çekti.

200 TÜRK LİRASI’NA DENK DÜŞÜYOR

Mobil uygulama üzerinden çeşitli görevler yapılan Ovr oyununda dünya 1.6 trilyon parsele bölünüyor. Ayrılan parseller harita üzerinden açık arttırmayla satıla biliyor. İstanbul’da ortalama bir Metaverse parselinin değeri 200 Türk Lirası’na denk düşüyor.

EN DEĞERLİ YERLER SATILDI

Şu anda İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir Metaverse parseli 135 lira iken, Ortaköy sahilinde bu rakam 500 liraya kadar çıkıyor. Parseller küçük olduğu için 50 parselli geniş bir arazinin bedeli 20 bin liraları buluyor. Bu evrene ilgi o kadar yoğun ki, en değerli alanlar çoktan satın alınmış ve satışa çıkarılmış bile. Örneğin, Çırağan Caddesi üzerinde parsel bulmak neredeyse imkânsız. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar tamamen tükenmiş. Yani yeni kullanıcıları ancak ‘ilerde değerlenecek’ parseller kalmış.

ÜNLÜ MARKALARDA GİRMİŞ DURUMDA

Türkiye’den örnekler verdiğimiz Ovr evreni, Metaverse dünyası içerisinde fiyatı en uygun evrenlerden. En popüler Metaverse evrenlerinde fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bu evrenlerden birisi Sandbox. Sandbox evreninde arsalar oldukça sınırlı. Bilinen en eski ve popüler Metaverse alanı olan Sandbox’ta en ucuz arsanın bedeli 3 Ethereum yani 12 bin Dolar. Metaverse evreninde de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi deniz manzaralı, ünlü isimlerin veya markaların yakınında olan arsalar çok değerli. Öyle ki, Sandbox’ta 10 milyon dolara bile arsa satılıyor. Bu evrende ünlü spor giyim markası Adidas, Amerikalı rapçi Snoop Dog, oyun firması Atari gibi birçok ünlü marka da yer alıyor.

UZMANLAR UYARDI

Ancak uzmanlar internet üzerinden yapılan her işlem gibi burada da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Henüz son tüketici için yeni bir gelişme olarak ortaya çıkmaya başlayan Metaverse evrenlerinde yapılan satın almalarla ilgili bir denetim ya da garanti bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, “Kripto paralarla bu evrenlerde işlem yapılıyor. Henüz kripto paraların denetimi ya da güvenliği konusunda tam olarak yasal düzenlemeler yapılmadığı için çekinceli davranmakta yarar olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Nike’tan sanal evren hamlesi: NFT ayakkabı üreten metaverse şirketini satın aldı Dünyanın önde gelen ayakkabı ve spor giyim devi Nike, sanal evrene adım attı. Daha öncesinde de Facebook’tan bir açıklama yapılarak sanal evrene yatırım yapacaklarını ve artık dünyanın sanal evrene kaydığını açıklamıştı. Facebook’un açıklamasının ardından spor giyim devi Nike’da NFT olarak ayakkabı üreten bir şirketi satın aldığını duyurdu.

Sanal evren çılgınlığı başladı: 2.5 milyon dolara arsa satıldı Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse yatırımları hızlıca artıyor. En son Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin ileriki dönemlerde sanal evrene kayacağını söylemişti. Açıklamanın ardından birçok kişi sanal evrene yatırım yapmaya başladı. CeoDecentraland'in sanal evreninde ise 600 metrekarelik arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Başka bir metaverse projesinde ise sanal yat 600 bin dolara satıldı.

Facebook sanal evren için ilk adımı attı: 10 bin işçi alacak Facebook’tan yeni girişimciliğe ilk adım. Facebook, duyuru yaparak sanal evren hayalini gerçekleştirmek için 10 bin işçi alacağını duyurdu. Şirket yaptığı duyuruda 10 bin yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti. Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor.