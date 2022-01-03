Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 yılında ABD'nin kara listesine alındı. Trump yönetimi, teknoloji şirketine "ulasal güvenliği tehlikeye atabileceği" gerekçesiyle ambargo uygulanmasına karar verdi. Kara listenin ardından Google'ın Android işletim sisteminden çıkarıldı. Aynı şekilde ABD merkezli teknoloji geliştiricilerinin ürünlerini kullanması ve ortaklık yapması yasaklandı.

Huawei'yi uçuruma sürükleyen ambargo kararı şirketin kendi işletim sistemi HarmonyOS’u (Çin'de HongMeng OS) geliştirmesine yol açtı. 2021'de piyasaya sürülen HarmonyOS, kısa sürede o kadar büyüdü ki 220 milyondan fazla cihaza yüklendi.

HARMONYOS 3.0 TEMMUZDA

Teknoloji devi, işletim sistemini güncelleyerek geliştirmey çalışıyor. Yakın zamanda yeni sürüm HarmonyOS 3.0'ın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntı kaynakları ise yeni sürüm için bir tahminde bulundu.

Huawei, yeni nesil HarmonyOS 3.0 sürümünü Temmez 2022'de piyasaya sürebilir. Resmi tanıtımının ise Haziran 2022'ye kadar yapılması bekleniyor. Bu arada, Huawei'nin 2022'nin ilk çeyreğinde bir tanıtım etkinliği yapacağı da konuşuluyor. Huawei, HarmonyOS 3.0 Geliştirici Önizlemesini Ekim 2021'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda piyasaya sürdü. HarmonyOS 3 Beta'nın ise 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Beta sürümü, geliştiricilere daha eksiksiz sistem yetenekleri ve geliştirme araçları sağlayacak.

HarmonyOS'un yeni nesil bir işletim sistemi olduğu göz önüne alındığında sistem mimarisi esnek bir şekilde konuşlandırılabilir ve farklı hafızalara sahip akıllı cihazların aynı dilde iletişim kurmasını sağlayabilir. En son sürümde, dağıtım otomasyon araçları olacak ve geliştiriciler, işletim sistemini tamamlamak için donanıma dayalı gerekli bileşenleri seçebilecek.

Huawei, sert bir düşüş yaşadı: 2021 gelirini açıkladı ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Çinli teknoloji devi Huawei, 2021 gelirinin yaklaşık yüzde 30 azaldığını açıkladı. Şirket, zorlukların yeni yılda da devam edeceğini öngörüyor.

Tasarımıyla dikkat çekti: Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu çıktı Çinli teknoloji devi Huawei, yeni bir tanıtım etkinliği düzenledi. Tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat olma özelliğine sahip Huawei Watch D'nin yanı sıra Huawei P50 Pocket etkinliğe damga vurdu. İşte Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefonunun teknik özellikleri ve tasarımı...