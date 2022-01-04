Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması için harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipleri sosyal medya platformu Twitch üzerinden kimliği bilinmeyen şahıslara ait kart bilgilerini kullanarak bazı Twitch kullanıcılarına BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle haksız kazanç elde eden 44 şüpheli polis ekiplerinin geniş çaplı çalışmasıyla gözaltına alındı.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve iş yerlerinde çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Yakalanan şüphelilerden firar eden 4 kişi için yakalama çalışması devam ediyor.

Twitch'te büyük sızıntı! Yayıncıların gelirleri ortaya çıktı Dünyanın en popüler canlı yayın platformu olan Twitch hacklendi. Kullanıcıların bilgileri, şifreler ve yayıncıların kaç para kazandığı ortaya çıktı.