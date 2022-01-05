Türkiye Gazetesi

2021’in başlarında tartışmalı ‘gizlilik sözleşmesi’ ile kullanıcıları tarafından eleştirilen ve binlerce kullanıcısını rakip mesajlaşma uygulamalarına kaptıran WhatsApp, yeni yılın ilk özelliğini kısa süre sonra herkese açacak.

BİLDİRİMLERDE FOTOĞRAF VE İSİM

WhatsApp’ın en yeni güncellemelerini ve çalışmalarını duyuran WABetaInfo, iOS 15 ve WhatsApp’ın 2.22.1.1 sürümünü çalıştıran cihazlarda yeni bir özellik keşfetti. WhatsApp, bildirimlerde mesaj atan kişinin profil fotoğrafını ve ismini göstermeye başladı. Aslında bu, Twitter ve pek çok platformun halihazırda uyguladığı popüler bir özellik.

Bu arada, söz konusu bildirim özelliği şu anda sadece WhatsApp'ın iOS beta test kullanıcıları için erişime açıldı. Ancak popüler platformun yetkilileri, tüm beta test kullanıcılarına görünmeyebileceğini açıkladı. Ayrıca özelliğin göründüğü kullanıcılar da çeşitli sorunlar yaşayabilir.

WhatsApp yıllar sonra değiştiriyor: Sesli görüşmelerde yeni özellik Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma platformlarından WhatsApp, 2015 yılından bu yana kullanıcılarına sesli arama özelliği sunuyor. Ancak yıllar sonra platform, bu özelliğinde köklü bir değişim yapacak.

WhatsApp, kamera özelliklerinde değişikliğe gidiyor Sosyal medya devi Meta’ya bağlı mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce yeni bir güncelleme yayınlayan platform, kamera arayüzünde tasarımsal değişiklikler yaptığını duyurdu.