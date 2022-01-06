Türkiye Gazetesi

Instagram, yaptığı test çalışması ile kronolojik sıranın kısa süre sonra herkese açılacağını gösterdi. Bu sıralama ile Instagram, kullanıcılara platform deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, Twitter'da yeni akış düzeni hakkında bir paylaşım yaptı. Sosyal medya devinin kronolojik sıralama dahili üç ana sayfa düzeni arasında geçiş yapma imkanı sunacağını duyurdu.

‘Ana sayfa’: Kullanıcıların şu anda gördüğü akış düzeni. Varsayılan düzen olarak devam edecek.

‘Favoriler’: Bu akış düzeninde kullanıcıların sevdiği içerik oluşturucuları gösterilecek.

‘Takip Edilen’: Ana sayfada kronolojik sırayla içerikler gösterilecek. En yeni gönderiler ilk başta olacak.

Instagram’ın test çalışması bazı kullanıcıların hesaplarında göründü. Birkaç hafta içinde herkes için erişime açılması bekleniyor.

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