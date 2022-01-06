Türkiye Gazetesi

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022’de (Tüketici Elektroniği Fuarı) yeni Galaxy S21 FE modelini tanıtan Samsung, hız kesmeden yeni modellerine yoğunlaşıyor.

‘Unbox Therapy’ olarak tanınan YouTuber, Galaxy S22 serisinin bir videosunu paylaştı. Video, seri hakkında pek yeni bilgi sunmasa da modellerin boyutlarını anlamamızı sağlıyor.

GALAXY S22 ULTRA

Galaxy Note gibi tasarlanan Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra ile kabaca aynı boyutta görünüyor. Ancak köşeli tasarım ve kamera çıkıntısı olmadan gelecek. Bu arada, Galaxy S22 ve S22+ ise, tıpkı Galaxy S21 serisi gibi, üst köşede kamera çıkıntılarına sahip olacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra’nın 108 Megapiksellik 'Süper Net' bir lense sahip ana kamera ile geleceği konuşuluyor. Yeni lens, daha az parlama ve yansımanın yanı sıra sensörün daha fazla ayrıntıyı görmesini sağlayacak.

Bununla birlikte, Galaxy S22 Ultra, Phantom Black, Phantom White, Green ve Burgundy renk seçeneklerine sahip olacak.

GALAXY S22 BOYUTUYLA ŞAŞIRTTI

Asıl merak uyandıran ise Galaxy S22'nin boyutu oldu. Ekran kabaca 6 inç iken, S22+ ve Ultra'dan neredeyse bir inç daha küçük. Bu arada, Galaxy S21 ise 6.2 inç ekrana sahipti.

Galaxy S22 serisinin bu yılın Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve son söylentiler fiyatın biraz artabileceğini gösteriyor.

CES'te tanıttı, Türkiye'de raflarda yerini aldı: Galaxy S21 FE'nin fiyatı Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2022’de Galaxy S21 FE 5G modelini tanıttı. ‘Amiral gemisi’ yani üst sınıf olarak adlandırılan bu akıllı telefon, Türkiye’de satışa çıktı.

Özçekimlerin aranan ismi olacak: Samsung Galaxy S21 FE 5G tanıtıldı Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 FE 5G model akıllı telefonunu tanıttı. Tasarım tarafında Galaxy S21 serisine benzeyen akıllı telefon, ikonik çerçeve tasarımıyla hem şık hem de bütüncül bir görünüm sunuyor.