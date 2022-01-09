Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TOGG BLOKZİNCİRE BAĞLANDI

Las Vegas’ta dünya sahnesine çıkan Togg, Ava Labs ile stratejik ortaklığa imza attı. Böylece Avalanche blokzinciri üzerinden akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri verilebilecek. Bu kapsamda Togg, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blokzincir altyapısını birleştirerek entegre hizmet sunacak. Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkânına sahip olacak. Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blokzincir teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blokzincir üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek “İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs’la yaptığımız iş birliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dâhil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek” dedi.

DÜNYANIN İLK KAR BİSİKLETİ

MoonBike, dünyanın ilk elektrikli kar bisikletini görücüye çıkardı. MoonBikes ortalama bir kar motosikletinin sadece üçte ikisi büyüklüğünde. Bir motosikletin gücüne sahip MoonBike aynı zamanda çevre dostu.

OTODAN EVE ELEKTRİK

Dünya çapında önde gelen elektrikli araç şarj ve enerji yönetimi çözümleri sağlayıcısı olan Wallbox, çift yönlü şarj cihazı Quasar 2’yi tanıttı. Quasar 2, elektrik gittiğinde acil durum jeneratörü olarak görev yapıyor. Bu şekilde araçtaki elektriği evin şebekesine veriyor.

GÖRÜNMEZ KULAKLIK

Mini bir soundbar’a (ses çubuğu) benzeyen Noveto N1, herhangi bir fiziksel kulaklığa ihtiyaç duymadan, kulaklık görevi görüyor. Bunun için hüzmeleme teknolojisini kullanan Noveto N1, çıkardığı üç boyutlu sesin yalnızca o kullanıcı tarafından duyulmasını sağlıyor ve ortamdaki diğer insanlar sesi duymuyor. Cihaza kendini tanıtan kullanıcı, başını hareket ettirdiğinde ise hareket sensörleri ve yüz tanıma teknolojisi devreye giriyor ve ses, kullanıcının kulaklarını takip ederek ses kaybı yaşamamasını sağlıyor.

TAŞINABİLİR PROJEKTÖR

Samsung Freestyle taşınabilir projektör mobil sinema deneyimi sunuyor. 100 inçlik bir ekran deneyimi sunan Freestyle, akıllı hoparlör ve ortam aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor. 180 dereceye kadar döndürülebilir cihaz harici bir hoparlöre de bağlanabiliyor.

EKG ÇEKEN AKILLI TARTI

Withings’in Body Scan adını verdiği akıllı tartı EKG çekebiliyor, vücut kitle endeksini ölçüyor. Damar yaşı hesaplaması da Body Scan’in yetenekleri arasında bulunuyor. Body Scan’ın üst kısmında yukarıya doğru çekilebilen bir tutacak bulunuyor. Tartı bölümündeki dört ağırlık sensörüne ve 14 ITO elektrotuna ek olarak, tutacak kısmında da dört ekstra elektrot mevcut. 3,2 inç LCD renkli ekrana sahip olan Body Scan, Withings’in akıllı saatleriyle entegre şekilde çalışıyor.

SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR: DEERE

Dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden Amerikan John Deere, sürücüsüz traktörü Deere’i tanıttı. GPS, kamera ve yapay zekâyla donatılan traktör bir engel görürse durup durumu operatöre bildiriyor. Operatör traktörün kameralarına uzaktan erişim sağlayarak problemin ne olduğuna bakıyor ve çözüm getiriyor.

Samsung Galaxy S22 serisine ait görüntüler ortaya çıktı Samsung, Galaxy S22 serisinin yolda olduğunu gösterdi. Akıllı telefon serisinin donanımını ve tasarımını gösteren sızıntılar ortaya çıktı. Galaxy S22'nin temel modeli, Samsung'un yıllardır en küçük amiral gemilerinden biri olacak.