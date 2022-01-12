Türkiye Gazetesi

Microsoft'un yeni mat siyah Surface Go 3 tableti isteğe bağlı LTE bağlantısıyla piyasaya çıktı. Teknoloji devi, yeni versiyonun standart modelden sadece renk seçeneği ve LTE bağlantısı yönünden farklı olduğunu açıkladı. Diğer özellikleri standart modeller ile aynı.

Microsoft’un duyurusundan sadece bir gün önce yeni mat siyah Surface Go 3’ün görüntüleri sızdırılmıştı. Bu arada, Surface Go 3, Intel Pentium Gold 6500Y veya Core i3-10100Y işlemci seçeneklerine sahip.

549 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Surface Go 3'ün mat siyah versiyonu, Intel Pentium Gold 6500Y işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama ile 549,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. LTE bağlantısı bulunan Core i3 işlemcili, 8 GB RAM’li ve 128 GB depolamalı versiyonun fiyatı ise 729,99 ABD doları.

Yeni mat siyah modeller ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede satışa çıktı. Ancak Türkiye’de henüz satışa sunulmadı. Surface Pro 8'in LTE versiyonları da bugün işletmeler için piyasaya sürüldü.

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