Türkiye Gazetesi

iPhone üreticisi şirket, şimdiye kadar hiçbir telefonda kullanılmayan yeni bir ekran tasarımı üzerinde çalışıyor. Yaptığı tahminler ve sızıntılar ile teknoloji dünyasında adını duyuran Ross Young, Twitter’da Apple’a ait olduğu ileri sürülen mühendislik taslaklarını paylaştı.

IPHONE 14 PRO'DA İKİ KAMERA KESİĞİ

Görsele baktığımızda, iddia edilen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekran tasarımlarında çentikten vazgeçtiğini görüyoruz. Akıllı telefon bunun yerine iki farklı kamera kesiğine sahip.

Young, delikte Face ID nokta projektörünün, kapsül şeklindeki bölgede ise ön kamera ve Face ID kızılötesi kamera sensörlerinin bulunacağını ileri sürdü.

Bu tasarımın büyük olasılıkla Eylül ayında çıkacak 6.1 inç ekranlı iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ekranlı iPhone 14 Pro Max için olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra, Apple'ın 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max modellerinde çentik tasarımına devam etmesi bekleniyor.

Apple'dan radikal değişiklik: iPhone tasarımı değişiyor Özellikle iPhone model akıllı telefonları ile ön plana çıkan Apple, iPhone kullanıcılarının en çok eleştirdiği bir özelliği değiştirmeye çalışıyor. Sızıntı kaynaklarına göre Apple'ın çentikli ekran tasarımından vazgeçmesi an meselesi.

iPhone'lara geliyor: Apple'dan rakiplerine fark atacak şarj teknolojisi Huawei ve Samsung ile ortaya çıkan kablosuz ters şarj desteği nihayet Apple'ın iPhone telefonlarına da gelecek. Uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği özellik, patent başvurusunda göründü.