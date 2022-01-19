Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunlarla sektörün popüler ismi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almak için bir adım attı.

Microsoft, yeni bir açıklama yaparak oyun sektörünün hızla büyüdüğüne işaret etti. Açıklamada, 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığını ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğunu belirtti.

Activision Blizzard'ı satın almayı planlayan Microsoft, bu sayede oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağını açıkladı. Açıklamaya göre, Microsoft, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın almak istiyor. Böylece Microsoft, Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olacak.

SONY HİSSELERİ ÇAKILDI

Bu arada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alacağını duyurmasının hemen ardından Sony'nin hisseleri büyük bir değer kaybı gördü. Rakip oyun şirketi Sony'nin hisseleri son iki yılın en büyük düşüşünü yaşayarak, yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Microsoft, Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler oyunların geliştiricisini satın alarak, kendi Xbox oyun konsolunu geliştirmek istiyor. Böylece Xbox'ın konumunu güçlendirmeyi ve en büyük rakibi PlayStation'a karşı koymayı amaçlıyor.

Oyunda hızlı büyüyoruz Türk oyun şirketlerine yatırımcı ilgisi sürüyor. 255 milyon dolarlık yeni yatırım almayı başaran Dream Games, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri olurken, Spyke Games, yeni aldığı 50 milyon dolarlık tohum yatırımıyla ekibi büyütecek.

Microsoft, mat siyah Surface Go 3 tabletini piyasaya sürdü Teknoloji devi Microsoft, Surface markası altında dizüstü bilgisayar ve tabletlerini satışa çıkarıyor. Eylül ayında piyasaya sürülen Surface Go 3’ün yeni bir versiyonu kısa süre önce tanıtıldı. Beklendiği üzere tablet, mat siyah renk seçeneğiyle geldi.