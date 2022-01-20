Türkiye Gazetesi

‘Snap’ isimli kaybolan gönderiler ile tanıdığımız Snapchat, arkadaş önerisi özelliğini değiştirmeye karar verdi. Şirket, ‘Hızlı Ekle’ özelliğinde arkadaş önerilerini sınırlayarak, yetişkin yabancıların gençleri bulmasını zorlaştırıyor.

Artık Snapchat’te "belirli sayıda ortak hesaplar" olmadıkça, 13 ila 17 yaş arasındaki kişiler Hızlı Ekleme'de görünmeyecek. Değişiklik yetişkinlerin ve gençlerin bağlantı kurmasını engelleyemese de yabancıların tanımadıkları gençleri bulmasını zorlaştıracağı kesin. Bununla birlikte, bir kullanıcının Hızlı Ekleme listesinde görünmesi için kaç ortak arkadaşının olması gerektiği net değil.

SNAPCHAT, UYUŞTURUCUYA 'DUR' DEMEK İSTİYOR

Snapchat’in açıklamasına göre, bu değişikliğin amacı fentanil (uyuşturucu madde) dolaşımıyla mücadele. Sosyal medya şirketi, uyuşturucu satıcılarının Snapchat üzerinden gençleri bulmasını önlemek istiyor.

Uygulamadaki düzenlemelerin yanı sıra şirket, doğrudan kolluk kuvvetleriyle çalışan bir ekip kurduğunu açıkladı. Bu ekip, uygulamadaki uyuşturucu argosunu ve içeriğini belirlemek için önlemler alacak ve potansiyel vakaları bildirecek.

Snapchat, ebeveynlerin gençlerin bazı iletişim alışkanlıklarını izlemesini sağlayacak yeni araçlar üzerinde çalışıyor. Ancak ebeveyn araçları önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Instagram, daha fazla para kazandıracak özelliğini başlattı Instagram kullanıcıları istedikleri içerik üreticilerin (influencer) özel canlı videolarını ya da hikayelerini para karşılığında izleyebilecek. Sosyal medya devi, influencerların daha fazla para kazanmasını sağlamak için yeni bir abonelik sistemini test ediyor.

TikTok'ta Instagram rüzgarı: Hikayeler özelliği değişti Çin merkezli sosyal medya devi ByteDance’ın geliştirdiği TikTok, tüm dünyada kullanılan en popüler sosyal medya ağlarından biri. TikTok, bir süre önce platforma entegre ettiği hikayeler özelliğini geliştiriyor.