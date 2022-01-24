Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, 19. yüzyılda bulunan bir Mısır mumyasının inanılmaz bir yüz rekonstrüksiyonunu (yeniden oluşturma) yaptı. 'Shep-en-Isis' ismi verilen mumya, 1819'da Nil'in batı kıyısındaki tapınak ve mezar alanı Deir el-Bahari'de bulundu.

1820'den beri İsviçre'de tutulan Shep-en-Isis, ülkenin en ünlü Mısırlı mumyası olarak kabul ediliyor. 1820'deki raporlarda bilim insanları, rekonstrüksiyondaki en dikkate değer fiziksel özelliklerinden birinin 'dişlerin iyi ve eksiksiz korunması' olduğunu açıklıyor.

ÇIKIK DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Rekonstrüksiyon görüntülerine göre, kadının koyu kahverengi gözleri ve hafifçe çıkıntılı üst dişleri vardı. Bilim insanları, bu görüntüleri oluştururken hem bilgisayarlı tomografi hem de iskeletten alınan morfolojik verileri kullandı.

Ekip, görsel etkiyi tamamlamak için saç ve burun çevresindeki küçük çiller gibi ince detayların önüne doku, göz ve cilt ekleyerek canlı katmanları teker teker oluşturdu. Bununla birlikte, bilim insanları mumyanın göz rengini ve ten rengini tam olarak belirleyemiyor. Mısırlı olduğu için kahverengi gözleri ve biraz daha zeytin rengi bir ten rengi olduğu varsayıldı.

İskeletin kalıntıları şu anda İsviçre'nin St Gallen kentindeki São Galo Manastır Kütüphanesinde tutuluyor. Lahitindeki yazıtlar, zengin bir üst sınıf aileye ait olduğunu ve MÖ 7. yüzyılda eğitim almış olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, bu kadın Thebes şehrinde bir rahibin kızıydı ve MÖ 610'da ölümünden önce 26. Hanedanlığın son döneminde yaşadı. Ancak Shep-en-Isis'in mesleği, evli ve çocuklu olup olmadığı belirlenemedi.

Görüntüler, Sicilya'daki FAPAB Araştırma Merkezi ve Avustralya'daki Flinders Üniversitesi tarafından yapıldı. Brezilyalı 3D tasarımcı Cicero Moraes ile işbirliğinde yürütüldü.

Flinders Üniversitesinden Dr. Michael Habicht, "Shep-en-Isis'in anatomik yaşına ve iç tabutunun stiline dayanarak, MÖ 650 civarında doğmuş ve MÖ 620 ile 610 arasında ölmüş olmalı." dedi.

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