Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, küresel ısınmayı ve dolayısıyla iklim değişikliğini yavaşlatmaya ve hatta durdurmaya yönelik çözümler arıyor. Ancak artık atmosferde o kadar çok karbondioksit birikti ki, çoğu senaryo tek başına emisyonları sona erdirmenin iklimi istikrara kavuşturmak için yeterli olmayacağını gösteriyor. İnsanların, CO2’yi atmosferden çıkarması gerekiyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü Klaus Lackner, bu konuda ilginç bir çalışma yürütmeye başladı. Inverse’e konuşan Dr. Lackner, doğrudan hava yakalama ve karbon depolama alanında zaten öncü çalışmalar yapıyor. Şimdi ise, karbondioksiti emen mekanik ağaçlar geliştiriyor.

MEKANİK AĞAÇ PROJESİNE BAĞIŞ

Temmuz 2021’de Arizona Eyalet Üniversitesi, Lackner'ın CO2 yakalama cihazları için ABD Enerji Bakanlığından 2,5 milyon dolar fon aldığını duyurmuştu. Bununla birlikte, ilk mekanik ağaçlar 2022'de Arizona'da faaliyete geçecek.

Mekanik ağaçlar hakkında konuşan Lackner, "Bir plak yığını gibi, yaklaşık iki inç aralıklı, yaklaşık beş fit (152 cm) çapında, kimyasal reçineyle kaplanmış uzun dikey disk sütunları" dedi.

Hava üfledikçe, disklerin yüzeylerinin karbonu emeceğini söyleyen profesör, 20 dakika kadar sonra disklerin dolarak aşağıdaki bir varilin içine batacağını belirtti. Bu arada, Lackner, günde bin ton CO2 emebilecek üç çiftlik planlıyor. Bu çiftliklerden ilki bu yıl Nisan ayında faaliyete geçecek.

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