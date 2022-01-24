Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook, adını Meta olarak değiştirmesinin ardından metaverse çalışmalarına hız vereceğini açıklamıştı. Facebook’un bu adımının ardından tüm dünyada gözler bir anda dijital evrene çevrildi. Teknoloji şirketleri bu alanda çalışmalara başladı ve pek çok ülkenin yöneticileri de sanal kentler, sanal elçilikler kurmaya koyuldu.

Hintli bir çift ise, ‘Harry Potter’ temalı bir düğünde sanal gerçeklik 'metaverse'de evlenmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı Janaganandhini Ramaswamy, Hindistan’da bir ilki gerçekleştirecek.

ÖLEN KAYINPEDER DÜĞÜNE KATILACAK

6 Şubat’ta düzenlenecek olan düğüne 2 bin davetli katılacak. Hatta bu davetliler arasında gelinin geçtiğimiz Nisan ayında vefat eden büyükbabası da yer alacak. Metaverse düğününü tasarlayan ekip, gelinin büyükbabasının bir avatarını oluşturarak düğünde yer almasını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, konukların hepsi akıllı telefonlar, tabletler veya diğer internete bağlanan cihazlarla bu düğüne katılabilecek. Ancak çift, nikahlarını ise fiziksel resmi bir törenle yapacak.

Peki, bu metaverse düğününün amacı ne? Tamil Nadu eyaletindeki sokağa çıkma yasakları nedeniyle düğünler 100 kişi ile sınırlı. Bilindiği üzere, Hintlilerin düğünleri oldukça kalabalık oluyor. Bu nedenle nişanlı çift, 2 bin kişinin katılabileceği bir sanal düğünle evlenmeyi tercih etti.

The Times’a konuşan Padmavathi, "Zoom'da çiftlerin evlendiklerini biliyorum ama daha ileri gitmek istedim. Ben de Hintlilere metaverse'ü tanıtmak istedim.” dedi.

Hindistan Teknoloji Enstitüsünde proje ortağı olarak çalışan Padmavathi, ailesine açıklamaya yardımcı olması için YouTube'da metaverse içeriği bile oluşturdu. Çift, metaverse düğününde geleneksel Hint elbisesi giyecek ve tema ‘Hogwarts’ olacak. Çift kendini, ‘Potterhead'ler’ yani Harry Potter hayranı olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, çift bu metaverse düğünü için TardiVerse ile anlaştı. Düğünün tasarımı 150 bin Hint rupisine (27 bin TL civarı) mâl olacak.

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı. TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri sanal dünyada görüştü.

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