Türkiye Gazetesi

Samsung ve OPPO'nun ardından Xiaomi, MIX Fold 2 adlı yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başladı. Digital Chat Station'ın elde ettiği bilgilere göre, cihazın özellikleri bile belli oldu.

Xiaomi MIX Fold 2, geçen yıl Mart ayında yalnızca Çin'de piyasaya sürülen standart MIX Fold'un halefi olacak. Ancak bu katlanabilir telefon, Türkiye dahil küresel pazarlarda satışa çıkacak.

XIAOMI MIX FOLD 2, İŞLEMCİYLE SEVİNDİRECEK

Xiaomi MIX Fold 2’ye dönecek olursak, 2.5K çözünürlüğe sahip 8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak ve muhtemelen 120Hz yenileme hızını destekleyecek. İşlemci tarafında ise, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle çalışacak.

Daha önce, MIX Fold 2'nin Snapdragon 8xx serisi yonga seti, 5.000 mAh pil ve 108 Megapiksel kamera modülüyle geleceği söyleniyordu. Phonearena’nın keşfettiği Xiaomi'ye ait bir patent, katlanabilir akıllı telefonun stylus (kalem) desteği ile geleceğini gösteriyor. Bu patent muhtemelen Xiaomi MIX Fold 2 ile ilgili. 8 inçlik bir ekrana sahip olan Mix Fold, bir mini tablet olarak kabul edilebilir.

Xiaomi MIX Fold 2, hem Samsung Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon hem de Apple iPad Pro (tablet) ile rekabet edebilir. Bu arada, bir Xiaomi Flip akıllı telefonun da çıkacağı söyleniyor. Ancak Flip modeli hakkında henüz bilgi sahibi değiliz.

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