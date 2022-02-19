Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli imkanlarla Aselsan-Roketsan tarafından üretilen HİSAR 2022 geliştirilmeye devam ediliyor. Dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle HİSAR O+, nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili ise 25 km’ye kadar çıkabiliyor.

Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son testlerdeki başarılı atışlarıyla RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteceğine sahip oldu.

AYNI ANDA 9 HEDEFİ VURABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+, gücüne güç katmaya devam ediyor. Harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor.

Tüm hava koşullarına uyumlu olan HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR RF arayıcı başlıklı füze.

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.

Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yabancıların gözü Türk savunma sanayisinde Türk savunma sanayisi ürünleri sahadaki başarıları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ederken Savunma Sanayii Başkanı Demir, silahlı insansız deniz araçları (SİDA)'nın da ilk adımı attığını duyurdu.