Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devleri arasındaki yarış gün geçtikçe daha keskin hale geliyor. Mark Zuckerberg’in Meta şirketi çatısı altında bulunan Facebook ve Instagram, TikTok’u bir numaralı rakip olarak görüyor. Facebook ve Instagram'ın 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunurken, TikTok ise kısa sürede 1 milyarı aştı.

Geçtiğimiz günlerde Zuckerberg, Facebook'un ilk kez kullanıcı kaybetmesinin nedeni olarak rakibini işaret etti. Kullanıcı kaybına karşı koymaya çalışan şirket, TikTok platformundan kopyaladığı Reels özelliğini Facebook’a genişletiyor.

FACEBOOK'TA HER YERDE REELS OLACAK

Meta, 2021 yılında Instagram'da sunulan özelliğin Facebook versiyonu olan "Facebook Reels"i resmen kullanıcılara sundu. Şirket, ana sayfada Reels denemeleri yapıyor ve kullanıcıları bir süredir videolarını çapraz paylaşmaya teşvik ediyor. Ancak son tanıtımla Reels, 150'den fazla ülkede Facebook hesaplarında bağımsız bir özellik olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca Facebook, Reels videolarını uygulamanın daha da fazla bölümüne ulaştıracak. Reels videolarını akışın en üstüne yerleştirmenin yanı sıra şirket, kullanıcıların Reels’i Hikayeler içinde paylaşmasına ve kullanıcıların Hikaye gönderilerini Reels’e dönüştürmesine olanak tanıyacak.

Genellikle daha uzun videolara odaklanan Facebook Watch, Gruplar gibi Reels içeriğini de barındıracak. Şirket, bazı kullanıcıların akışlarında Reels videolarını önermeyi denemeye başlayacağını da açıkladı. Yani Reels, Facebook'un hemen hemen her bölümünde kullanıcıların karşısına çıkacak.

TIKTOK'A RESMEN SAVAŞ AÇTI

Facebook, TikTok ile rekabet ederken, daha fazla genç kullanıcıyı platforma çekmek üzere böyle bir adım attı. Şubat ayının başında kazanç raporunu açıklarken Zuckerberg, gençlerin Reels’te vakit geçirdiğini söylemiş ve bu alana yatırım yapacağının altını çizmişti.

Facebook, Reels üreticilerini teşvik etmek için içerik geliştiricilere para kazandırmanın yollarını deniyor. Para kazanma özellikleri şu anda banner reklamları ve çıkartma reklamlarını kapsıyor. Ancak şirket, hayranların içerik oluşturucular için "hediyeler" satın almasına olanak tanıyan ‘Stars'ı test etmeyi planlıyor.

TikTok cephesinde ise, her ne kadar kısa biçimli video özelliği TikTok’tan çıkmış olsa da içerik oluşturucuların daha az para kazanması nedeniyle eleştirilerin odağında. Bu yüzden Facebook’un hamlesi TikTok’tan içerik oluşturucuları ve hayranlarını çekebilir.

Öte yandan Instagram Reels’i TikTok'a kıyasla çok daha az düzenleme ve araç sunduğu için eleştiriliyor. Bununla birlikte, Facebook artık gönderileri taslak olarak kaydetme gibi ek özellikler üzerinde çalışıyor.

Instagram sessizce ayarlarında değişikliğe gitti Sosyal medya devi Instagram, bazı uygulama zaman sınırı seçeneklerini durduruyor. ABD merkezli Meta'nın sahibi olduğu platform, kullanıcılardan ayarlarını güncellemesini istedi.

Instagram, tüm videolara 'remiksle' özelliğini getirdi Popüler sosyal medya platformu Instagram, TikTok benzeri videolar oluşturmak için artık Reels’e gerek olmayacağını gösterdi. Sosyal medya şirketi, tüm videolar için remiks özelliğini kullanıma sundu.