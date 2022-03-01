Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, en büyük rakibi TikTok’un stratejisini adım adım takip ediyor. Şirket, TikTok’un kısa sürede nasıl 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını anlamaya çalışırken, uygulamada bir takım temizlikler yapıyor.

Açıklamaya göre, bağımsız IGTV uygulaması en son Ağustos 2021'de güncellendi ve hâlâ Google Play Store'dan indirilebiliyor. Instagram, daha uzun formatlı videolar ile YouTube’a karşı rekabet etme amacıyla IGTV için ayrı bir uygulama sunmaya başlamıştı.

Nihayetinde Instagram, IGTV’yi platforma entegre etti ama zamanla TikTok rekabeti ağır bastı. Şirket, odağını Reels'e kaydırdıkça IGTV reklamlarını da durdurmaya başladı.

Instagram’ın IGTV ile yollarını ayırmasının ardından kullanıcılar artık videolarını normal Instagram video formatında yayınlayacak. Doğrudan ana uygulamadaki videolar odak noktası haline gelecek.

Bununla birlikte, Instagram Reels’e yatırımlarını artırdı ama halen Reels’te reklamlar gösterilmiyor. Bu yıl içinde Instagram’ın Reels’te reklamları test etmesi bekleniyor ve içerik oluşturucular bu yılın sonundan itibaren Reels için reklam geliri elde etmeye başlayabilecek.

Facebook, Instagram'ın sevilen özelliği Reels'i resmen başlattı Teknoloji devi Meta, Instagram’ın ardından Facebook uygulamasına da Reels videolarını getirdi. Artık kullanıcılar Facebook hesaplarında 60 saniyeye kadar Reels yayınlayabiliyor. Reels’in ilk örneği TikTok’ta ortaya çıkmış ardından Meta, Instagram’a uyarlamıştı.

Instagram sessizce ayarlarında değişikliğe gitti Sosyal medya devi Instagram, bazı uygulama zaman sınırı seçeneklerini durduruyor. ABD merkezli Meta'nın sahibi olduğu platform, kullanıcılardan ayarlarını güncellemesini istedi.