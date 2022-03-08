Türkiye Gazetesi

Bilgisayar korsanları Lapsus$, hafta sonu Telegram kanalı aracılığıyla 190 gigabaytlık gizli Samsung kaynak kodunu çaldığını iddia etti. Samsung ise açıklamada belirli bir bilgisayar korsanının adını vermedi. Ayrıca söz konusu saldırının şirket ya da kullanıcılar üzerinde bir etkisinin olmayacağını da ileri sürdü.

Bir Samsung sözcüsü CNBC’ye açıklama yaparak, “Kısa süre önce, belirli şirket içi verilerle ilgili bir güvenlik ihlali olduğu konusunda bilgilendirildik. Olayı öğrendikten hemen sonra güvenlik sistemimizi güçlendirdik. İlk analizimize göre, ihlal Galaxy cihazlarının çalışmasıyla ilgili bazı kaynak kodlarına yönelik. Ancak tüketicilerimizin veya çalışanlarımızın kişisel bilgilerini içermiyor.” dedi.

Samsung’un akıllı telefon ve tablet gibi tüketici ürünleri Galaxy markası altında tanımlanıyor. Şirket, bu ihlalin müşterileri veya çalışanları etkilemediğini söylese de pek çok kullanıcı endişelerini sosyal medyada dile getirdi. Bu arada, hacker grubu Lapsus$, geçtiğimiz ay çip şirketi Nvidia’yı da hackledi.

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