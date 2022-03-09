Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi, Aralık 2021’de döviz kurundaki düşüş nedeniyle daha önce yaptığı zamları kısmen geri çekerek, iPhone modellerinin fiyatında indirime gitmişti. Ancak yeni iPhone SE ve iPad Air cihazlarını tanıtan Apple, tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

Apple’ın yaptığı ortalama yüzde 15’lik zamlar fiyatlara hızlı bir şekilde yansıdı ve iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye çıktı. İşte tüm fiyatlar...

iPhone 13 mini fiyatları:

128 GB, 14.799 TL'den 17.499 TL'ye;

256 GB, 16.199 TL'den 19.299 TL'ye;

512 GB, 18.999 TL'den 22.099 TL'ye yükseldi.

Standart model iPhone 13'ün fiyatları:

128GB, 16.299 TL'den 18.999 TL'ye;

256 GB, 17.699 TL'den 20.799 TL'ye;

512 GB, 20.499 TL'den 23.559 TL'ye yükseldi.

IPHONE 13 PRO FİYATLARI ŞOK ETTİ

iPhone 13 Pro fiyatları:

128 GB, 21.499 TL'den 24.999 TL'ye;

256 GB, 22.899 TL'den 26.799 TL'ye;

512 GB, 25.699 TL'den 29.599 TL'ye;

1 TB, 28.499 TL'den 32.399 TL'ye çıktı

iPhone 13 Pro Max fiyatları ise:

128 GB, 23.999 TL'den 27.999 TL'ye;

256 GB, 25.399 TL'den 29.799 TL'ye;

512 GB, 28.199 TL'den 32.599 TL'ye;

1 TB ise, 30.999 TL'den 35.399 TL'ye çıktı.

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