Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse etkinliğine iki binden fazla davetli katıldı. Etkinlikte katılımcılar, artırılmış gerçeklik teknolojileri aracılığıyla metaverse deneyimi yaşadı. Bir QR kodunun cep telefonuna okutulmasının ardından yönlendirilen sayfada, Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projeler ile önemli yatırımların yanı sıra bazı çalışmalar artırılmış gerçeklik ile izlendi.

DÜNYADA BİR İLK!

Açılışta konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Forum Metaverse'ün Türkiye'de ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığını ve bir siyasi parti, bir devlet liderinin himayesinde ilk defa metaverse kavramının ele alınacağını vurguladı. Ömer İleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnternet teknolojileri ile başlayan bu süreç, mobil iletişim, büyük veri, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle yeni bir aşamaya ulaştı. Son dönemde ise web 3.0, blokzincir ve tüm bu teknolojilerin beraberce mümkün kıldığı, adeta tüm hayatı bir sanal dünyaya çevirmek iddiasında olan sanal dünya teknolojileriyle hızla ve hızlanarak ilerliyor. Bu sürecin etkilerine ne kadar vurgu yapsak azdır. Bu dönüşüm, yaşam tarzımızı, ekonomimizi, hukukumuzu, üretim modellerimizi ve dolayısıyla siyaset anlayışımızı etkileme iddiasında bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ülkemizin genç nüfusu, teknolojik gelişmelerin hızla içselleştirme potansiyeli, değişimlere hızla adapte olabilen iş kültürü ve coğrafi konumu, şüphesiz bizlere bu dönüşüm sürecinde de önemli avantajlar sağlıyor. AK Parti iktidarı döneminde iş başında olan devlet aklı işte tüm bu avantajları kullanmak ve Türkiye'yi dijital çağda ön plana taşımak noktasında adeta seferber olmuş durumda."

GENÇLERE, 'GELECEK' MESAJI

"Gelecek, onu tasarlayana aittir." diyen Ömer İleri, AK Parti olarak bu yeni gelişen platformları, daha gelişme aşamasında doğru anlamanın, konumlandırmanın ve bu gelişim sürecini ortaya koyacakları kavramlarla ve tasarımlarla doğru yönlendirmenin önemini gördüklerini belirtti.

(Foto: AA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu platformların gençlerimize sunacağı fırsatları tespit etmenin, bize özgü ürünlerin, iş modellerinin oluşturulmasının gereğine inanıyoruz. İktidar partisi olarak bu alanların daha başlangıç aşamasında teknolojik, toplumsal ve değerler boyutlarını incelemenin milletimize borcumuz olduğunu görüyoruz. Siyasetin görevinin, bu ortamlar üzerinden siyaset yapmak yerine bugün bizim yaptığımız gibi bu ortamların siyasetini, başka bir deyişle dijitalin siyasetini yapmak olduğunu biliyoruz. Tüm bu nedenlerle bugün düzenlediğimiz Forum Metaverse etkinliğinin önemli bir adım olduğuna inanıyoruz." dedi.

AK Parti'den sanal gerçeklik çıkarması: Forum Metaverse başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti bugün metaverse için toplanacak. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında uzman kişilerin de katılımıyla gerçekleşecek Forum Metaverse programına saatler kaldı.

ODTÜ'den metaverse'te arama-kurtarma sistemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bilim insanları, metaverse yani sanal evren için arama-kurtarma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmacılar, özellikle kritik görevlerde, tehlikeli işlerde insanların eğitilmesine yönelik metaverse teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.