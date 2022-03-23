Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi yaklaşık bir aydır sürüyor. Müzakerelerden sonuç alınamaması ile birlikte bölgeden gelen can kaybı haberleri devam ederken, Ukrayna'nın önemli noktalarından patlama sesleri yükseliyor. Rusya'nın işgal girişimi karşısında Ukrayna direnirken, savaşta dikkat çeken konulardan birisi de modern teknolojinin rolü oluyor. Yapay zeka entegreli otonom silahlar kullandığı bilinen taraflardan Ukrayna Bayraktar TB2 kullanırken, Rusya'nın ise Suriye'de kullandığı Lancet ve Kub adı verilen ve özerk yeteneklere sahip insansız hava aracı olduğu biliniyor.

SAVAŞTA 'YAPAY ZEKA'NIN ETKİSİ

Radikalleşme, terörizm ve siber terörizm uzmanı Dr. Emine Çelik, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yapay zekanın rolü ve önemine değindi. Savaşta iki tarafın da insansız hava araç sürüleri gibi araçları aktif olarak kullandığı görülmese de yapay zeka entegreli otonom silahlar kullandıkları biliniyor.

İki ülke arasındaki gerilim, 'modern teknolojinin savaştaki rolü' için de bir test vakası haline dönüşmüş durumda. Özellikle gerçekleştirilen siber saldırılar, kullanılan yapay zeka entegreli otonom silahlar ve yapay zeka destekli dezenformasyon araçları sıcak çatışma alanlarında yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirecek potansiyelde.

DÜNYADA 'OTONOM SİLAH' ENDİŞESİ

Son yıllarda yapay zeka geliştiricileri ve sivil toplum grupları, ölümcül otonom silah sistemlerinin ortaya çıkması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Her ne kadar insan denetiminden bağımsız otonom silahların kullanımı test aşamasında olsa da mevcut insan denetiminde kullanılan otonom silahların dahi savaşların ve çatışmaların seyrini değiştirecek potansiyele sahip olduğu biliniyor.

Bu konuya dair Birleşmiş Milletler (BM) silahsızlanma komitesinde düzenlenen 'yapay zeka destekli otonom silahların kullanımının kısıtlanması veya yasaklanması'na ilişkin toplantıda ortak karar alınamadı. Yapay zeka destekli otonom silahların kısıtlanması veya yasaklanmasına ABD, Rusya, İngiltere, Hindistan ve İsrail dahil birçok ülke itiraz etti. Netice itibarıyla da bu durum yapay zeka entegreli otonom silahların çatışma ve savaş alanlarında kullanımına kapı araladı ve otonom silahların gelişimi hızla devam etti.

UKRAYNA'DA TB2, RUSYA'DA LANCET VE KUB

Ukrayna-Rusya savaşında insansız hava araç sürüleri gibi araçları aktif olarak görmesek de tarafların yapay zeka entegreli otonom silahlar kullandıklarını biliniyor. Ukrayna otonom olarak kalkış, iniş ve seyir yapabilen Bayraktar TB2 kullanıyor. Bayraktar TB2, Ukrayna'nın Rus hava savunma sistemleri ile Rus tank ve zırhlı birliklerine düzenlemiş olduğu saldırılarda öncü rol oynadı. Bayraktar TB2 her ne kadar otonom olarak kalkış, iniş ve seyir gerçekleştirebilse bile lazer güdümlü bombaların ateşleneceği zamana karar verilebilmesi için halen bir insan operatöre ihtiyaç duyuyor.

Rusya'nın ise Suriye'de kullandığı Lancet ve Kub adı verilen ve özerk yeteneklere sahip insansız hava aracı mevcut. Rus yetkiler Suriye ve Libya'da kullanılan bu araçları Ukrayna'da da kullandıklarını ileri sürdü. Ayrıca bir operatör tarafından kontrol edilen ve hedefi otomatik algılayabilen, tanıyabilen ve takip edebilen URAN-9 (UGV) insansız muharebe kara aracının da Ukrayna’ya gönderildiğine dair bilgiler mevcut.

"BU ALANDA KİM LİDER OLURSA, DÜNYANIN HÜKÜMDARI O OLACAK"

2021 yılında yayımlanan ve askeri harcamaları içeren bir raporda, 2020 yılında tüm dünyadaki askeri harcamaların neredeyse 2 trilyon dolara yükseldiğine dikkat çekilmişti. Rusya’nın askeri harcamaları ise 2,5 kat artarak 61,7 milyar dolara seviyesine ulaştı. Söz konusu harcamaların içerisinde ise Kremlin tarafından ordunun modernizasyonu ve yapay zeka yatırımlarının önemli bir yer edindiği açıklandı.

Putin'in 2017'de sarf ettiği "Yapay zeka sadece Rusya'nın değil, tüm insanlığın geleceğidir (…) Büyük fırsatlar var, aynı zamanda bugün öngörülmesi zor olan tehditler de var (…) Bu alanda kim lider olursa, dünyanın hükümdarı o olacak" sözleri yapay zekaya verdiği önemi gösteriyor. Bu kapsamda Putin’in ülkesinde yapay zekanın kullanımının geliştirilmesine büyük yatırımlar yaptığı biliniyor.

Bu bağlamda Rusya son birkaç yılda robotik ve yapay zekanın askeri sistemlere entegrasyonu çalışmalarına hız verdi. Ayrıca 600’ün üzerinde yeni silah ve diğer askeri teçhizatın Suriye’deki muharebe koşullarında test edildiği ve bunlardan 200’ünün yapay zeka entegreli yeni nesil teçhizat olduğu açılandı. Dolayısıyla Rusya’nın yapay zekayı; ordu modernizasyonu, otonom silahların geliştirilmesi, dezenformasyon ve enformasyon bağlamında da stratejik öncelik olarak belirlediğini söylemek mümkün.

DEZENFORMASYONDA YENİ YÖNTEM: DEEPFAKE

Rusya ve Ukrayna arasındaki aktif çatışma sahasında kullanılan yapay zeka entegreli otonom silahların yanı sıra yapay zekanın enformasyon ve dezenformasyon savaşında da aktif şekilde yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle sosyal medyada yayılan ve yapay zeka ile üretilen görsel dezenformasyonların etkisi yüksek. Bu bağlamda da Rusya’nın dezenformasyon amaçlı 'deepfake' kullandığına dair birçok iddia gündemde.

Deepfake videolar; oluşturan kişi ne isterse söyleyebilen, bir kişinin dijital gerçeğe çok yakın bir kopyasını oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığı bir teknolojidir. Facebook ve Twitter, iki hesabı deşifre ederek bu isimlerin Kremlin’in 'trol çiftliğinde' yapay zeka kullanarak oluşturulduğunu ileri sürdü. Her iki hesabın da Ukrayna ve Vladimir Zelenksiy aleyhinde paylaşımlarda bulunduğu ve Rusya’nın işgaline destek verdiği açıklandı. Akabinde de Facebook ve Twitter yapay zeka ile üretilen birden fazla deepfake hesabının askıya alındığını ve tamamen silindiğini açıkladı.

Ukrayna hükümeti, sıklıkla askerleri ve sivilleri Zelenskiy’in Ukrayna’nın Rusya’ya teslim olduğunu ya da askerlerin silah bırakmasını ilan ettiği herhangi bir videoya inanmamaları konusunda da sıklıkla uyarılarda bulunuyor.

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