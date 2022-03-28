Türkiye Gazetesi

Twitter'da 79 milyon küsur takipçisi bulunan Musk'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, COVID-19 enfeksiyonuna yakalandığını bir tweet ile duyurdu. Şu anda herhangi bir semptomu olmadığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, milyarder girişimci 2020'de de koronavirüs enfeksiyonu atlatmıştı.

COVID-19'a yönelik yorumları nedeniyle daha önce pek çok kez gündeme gelen Musk, bu kez de Yunan Mitolojisi’nde yer alan Theseus ile virüsü açıklaması nedeniyle kafaları karıştırdı. Musk, koronavirüsün de Theseus virüsü olduğunu ima ederek yine kafa karıştırıcı bir tweet attı. Yani, daha önceki açıklamalarında olduğu gibi yine COVID-19'un kasıtlı olarak ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Elon Musk, koronavirüs pandemisinin başından bu yana maske kullanımına ve aşılamaya karşı çıktığını zaman zaman belirtmişti. Aşılara şüpheyle yaklaştığını her fırsatta belirten milyarder iş insanı, COVID-19'un 'fazla abartıldığını' bile ileri sürdü.

Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk kendi sosyal medya platformunu kuruyor Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir kullanıcının Musk’a ‘Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?’ sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Sorunun üzerine harekete geçen Elon Musk, Twitter hesabına "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sabitleyerek kafalarda soru işareti oluşturdu.

Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda SpaceX ve Tesla dahil olmak üzere birçok girişimin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda. Musk'ın serveti katlanmaya devam ederse iki yıl kadar sonra dünyanın ilk trilyoneri olacağı tahmin ediliyor.