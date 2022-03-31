Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim alanında 'Kalkan-2022' özel taktik tatbikatı yapıldı. Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentinde düzenlenen tatbikattan nefes kesen görüntüler geldi. Tatbikatta hedefleri tam isabet vuran Bayraktar TB2 dikkatleri üzerine çekti.
Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ilk kez, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'larını kullandı.
Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 'Başkomutan' sıfatıyla izledi. Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 SİHA’larının vurduğu hedefi bizzat inceledi. Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularına cevap verdi.
Milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yapay zeka ile dengeleri değiştirecek Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzmanlar, Kızılelma’nın yapay zeka ile öne çıkacağını söylüyor.
Bayraktar TB2 çok yakında Avrupa Birliği semalarında: Bu yıl teslim edilecek Türk savunma sanayisinin dünyada en çok ses getiren ürünü olan Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, bu yılın sonunda Avrupa Birliği semalarında uçacak. 2021 yılında 24 adet Bayraktar TB2 için Türkiye ile anlaşma imzalayan Polonya, SİHA'ların bu sonbaharda kendilerine teslim edileceğini açıkladı.