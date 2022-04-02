Türkiye Gazetesi

Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekleri ile bu yıl 21'incisi düzenlenecek FIDAE Fuarı (The International Air and Space Fair/Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı) Şili’nin başkenti Santiago’da 5-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Türk savunma sanayisinin liderleri arasında yer alan 10 şirket de yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için Latin Amerika'nın yolunu tutuyor.

Türk şirketleri fuarda Şili'nin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi Güney Amerika ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını ele alma imkanı bulacak. Bununla birlikte, şirketler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte 'Türk Milli Pavilyonu' konsepti ile fuarda yer alacak.

ASELSAN'DAN TUSAŞ'A...

Fuara, ASELSAN, ASPİLSAN, Canik, HAVELSAN, Nurol Makina, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, TİSAŞ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) katılacak. Türk resmi delegasyonu da Şili makamları ve katılımcı ülkelerin temsilcileriyle görüşecek. Şirketler, zırhlı araç platformları, insanlı ve insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yaparak Türk savunma sanayisini temsil edecek.

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen FIDAE, ilk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor.

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