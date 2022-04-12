Türkiye Gazetesi

Oxford Üniversitesinde nano elektromekanik sistemler üzerine doktora çalışması yapan Utku Emre Ali, akıllı telefonlar dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılabilecek bir sistem geliştiriyor. Utku Emre Ali, bu yeni teknolojide, akıllı cihazlarda veri alışverişi için kullanılan, çok fazla güç tüketen ve frekanslar arasında yeterince hızlı geçiş sağlayamayan kuvars bazlı frekans sentezleyicilerin yerine, frekanslar arasında 10 kat daha hızlı geçiş yapabilen ve 1 milyon kat daha az güç tüketen nano malzemeleri tercih etti.

Teknolojinin tamamlanıp ürün haline getirilmesi ile akıllı telefon, kol saati, radyo, televizyon, bilgisayar, ev otomasyon sistemleri ile otomobiller gibi akıllı cihazlarda çok daha düşük güç tüketerek daha hızlı veri hızına ulaşılması hedefleniyor. Akıllı cihazların pillerinin yüzde 60'a kadar daha uzun süre dayanabilecek.

Utku Emre Ali, faz değiştiren nano malzemelerin ne olduğunu şu şekilde açıkladı: “Bu malzemeler günlük hayatta birçok yerde kullanılıyor. Mesela, CD ve DVD'lerin arkasına baktığınızda bu parlak renkli malzemeler, faz değiştiren malzemeler ve genellikle de veri depolama için kullanılıyor. Çünkü bu malzemenin iki tane katı fazı var. Birisi amor ve düzensiz bir yapı, birisi de düzenli kristal bir yapı. Bu ikisinin arasında da elektriksel, optik ve mekanik olarak özellik farkları var. Elektriksel ve optik özellik farkları bugüne kadar çok fazla kullanıldı. Bilindiği gibi CD ve DVD'ye bir kere veri yazdığımızda 10-15 sene hiçbir elektronik güce, bataryaya ihtiyaç duymadan burada veri depolayabiliyoruz. Bilgisayardaki veri depolama sisteminin aksine.”

AFET BÖLGELERİNDE KULLANILACAK

Danışman hocasının 11 yıl önce bu malzemelerin mekanik özelliklerini kullanarak geliştirdiği nano malzemenin patentini aldığını belirten Ali, "Ama bunu deneysel olarak kanıtlamak çok zordu. Bunlar nano boyutta oldukları için çok küçük, kalınlıkları bir saç telinin binde biri kadar. Öyle olduğu için bunların mekanik özelliklerini incelemek çok zor. Deneysel, elektronik ve mekanik bilgi gerektiriyor." dedi.

Araştırmacı Utku Emre Ali, geliştirdiği teknolojinin afet bölgelerinde de internet erişimi için kullanılabileceğini vurguladı. 5G teknolojilerinin amacının da afet bölgelerine dronlar sayesinde internet iletebilmek olduğunu belirten Ali, "Bunlara taşınabilir baz istasyonları diyorlar. Dronlar zaten yeterince güç harcayan cihazlar. Dronların motorlarını ve pervanelerini kullanmak için güce ihtiyaçları var. Bir de bu frekans sentezleyicilerle birlikte baz istasyonu olarak kullanıldığında çok daha fazla güç harcayan cihazlar olacaklar. Dronları sürekli geri çağırıp bataryalarını değiştirip tekrar göndermek istenen bir şey değil. O yüzden afet bölgelerinde çok daha uzun süre internet ulaşımını sağlayabilir. Çünkü o zaman dronlar sadece pervanelerini döndürmeye belki de güç harcayacaklar. İletişim devrelerindeki güç milyonda birine düşürülmüş olacak." şeklinde konuştu.

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