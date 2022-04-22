Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Dünya İspanyol gribinden 100 yıl sonra yeniden pandemiyle tanıştı. Bugüne kadar 500 milyon kişi koronavirüse yakalanırken, 6 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Her ne kadar aşılar çıksa da bulaşı engellemenin önüne geçilemedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgınlara karşı hazırlık olunması gerektiği yönündeki açıklamalar ise endişelendiriyor. Peki salgınların olmadığı bir dünya mümkün mü? Şimdiden müjdeyi vereyim. Bütün pandemilerin sonu geliyor. Tedavisi olmayan ölümcül salgın hastalıklar üzerinde çalışmalar yapan Türk biyoteknoloji şirketi AVB Biyoteknoloji; geliştirdiği “Sinyal Tedavisi Sistemi” ile tıp alanında devrim etkisi yapacak sonuçlar elde etti. Dünyada ilk defa tıp literatürüne 2021 yılında giren ve TEKNOFEST'te en iyi buluş ödülü alan sinyal tedavi sistemi ile virüs ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ilaçsız olarak tedavi edildi. Hayvan testlerinde halk arasında 'hastane mikrobu' veya septik şok diye bilinen Sepsis üzerinde yapılan çalışmalarda yüzde 100 başarı elde edildi. Sepsis'ten yılda 10 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Sinyal tedavisiyle hastalığın tedavi edilme süresi ise sadece 80 dakika. Başka bir örnek: Parvovirüs... Daha çok köpeklerde görülüyor ve öldürücülük oranı yüzde 90’ndan fazla. Ebola virüsün bile daha güçlü. Parvovirüs'ün hayvan klinik çalışmalarında başarı oranı yüzde 100. Bu yöntemle sadece virüs değil, enfeksiyon, mikrop ve bakterilerin yol açtığı tüm hastalıkların tedavisi mümkün görünüyor. Hatta AIDS hastalığı çok yakın zamanda dünyadan silinebilir. Buluşun arkasındaki ise Serkan Tunç. Bu ismi unutmayın. Dünya yakında Serkan Tunç'u konuşacak. Benim de uzun süredir yakından takip ettiğim tedavi yöntemini geliştiren bilim insanı AVB Biyoteknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç ile konuştuk:

DÜNYADA BİR İLK

> Öncelikle ne tür bir tedaviden bahsediyoruz anlatır mısınız?

Bu tedavinin adı Sinyal Tedavisi, Dr Biolyse adını verdiğimiz cihaz vasıtasıyla vücuda çeşitli sinyaller vererek vücut içindeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor. Hastalık sebebiyle oluşan hücre yıkımlarını durduruyor, vücut içinde antioksidan etki sağlayarak iyileşmeyi hızlandırıyor diye özetleyebiliriz.

> Bu dediklerinizi dünya standartlarında bilimsel olarak ispatladınız mı?

Elbette ispatladık. Hatta dünya standartlarının da oldukça üzerinde çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde makale olarak yayınlıyoruz.

> Bu tedavi ile ilgili daha önce çalışma olmamış mı?

Tıp tarihinde daha önce bilimsel çalışma maalesef yapılmamış. Geçmiş bilimsel yayınları incelediğimizde vücut üzerinde böylesi bir tedavi çalışmasına rastlamadık. Bu yüzden bu alanda ilkiz.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA MEYDAN OKUYOR

> Bu sistem tam olarak neyi tedavi ediyor ve siz neleri tedavi ettiniz?

Canlılar üzerindeki ilk çalışmamızı, halk arasında hastane mikrobu diye bilinen Sepsis üzerinde yaptık. Yılda 10 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bir hastalık bu. Biz bu hastalığı 80 dakikada yüzde 100 başarıyla tedavi ettik. Yani insanda kullanıma başlandığında hastane mikrobu ile ölümler artık tarih olacak diyebilirsiniz. Daha sonra koronavirüsler üzerinde çalışma planladık. Tedavi sistemimiz atomik boyutta işlevsel olduğu için koronavirüsün en öldürücü mutasyonu olan ve kedilerde görülen FIP hastalığında klinik çalışma başlattık. İnsandaki Covid19’da ölüm oranı yaklaşık yüzde 1,2 iken bu mutasyonunda öldürücülük oranı yüzde 90 ve üzeri seyrediyor. Yani bu mutasyon insanda görülseydi, iki yılda yaklaşık 2 milyardan fazla ölüm görülmesi kaçınılmazdı. Bu yüzden biz en kötü senaryoya göre hareket ederek klinik çalışmalarımıza bu mutasyonla başladık. Sahipli hayvanlar üzerinde yapılan klinik çalışmanın insanlarda yapılan klinik çalışmalardan hiçbir farkı yok. Bakanlık ve etik kurul izinlerinden sonra bu çalışmamıza başladık. Klinik çalışmamız tamamlanmak üzere ve tedavi etkililik oranımız yüzde 94,4 seviyesinde.

> İnanılmaz bir sonuç.

Kedilerde koronavirüsler üzerinde çalışırken, köpeklerde görülen ve yüzyıllardır en öldürücü viral salgınlardan olan kanlı diyare - Parvovirüs enfeksiyonu üzerinde çalıştık. Bu çok güçlü virüs, DNA yapılı ve vücut dışında 30-40 gün kalabiliyor. Aşırı bulaşıcı ve bununda öldürücülük oranı yüzde 90’ndan fazla. İnsanda ebola virüsün daha güçlüsü gibi düşünebilirsiniz. Hastalık başladıktan sonra vücutta yüksek tahribat oluşturuyor ve hasta 2-5 gün içinde ölebiliyor. Bu klinik çalışmamız tamamlandı ve başarı oranımız yüzde 100. Kısacası yüzyıllardır var olan ve önlemeyen her iki viral salgında ve Sepsis‘te artık bir tedavi var ve dünyada hiçbir tedavi yönteminin yakalayamadığı bir başarıyı yakalamış durumdayız. Bu sonuçlarımızı da uluslararası muteber bilimsel yayın kuruluşlarında yayımlayarak tıp literatürüne bu yöntemin yerini iyice pekiştireceğiz.

SIRADA HIV VE HEPATİT B VAR

> Peki bu muhteşem başarıları sadece hayvanlarda mı sürdüreceksiniz, insanlar için planlarınız yok mu?

Elbette var olmaz mı! Bu tedavinin çıkışı zaten Covid 19’la mücadele amacıylaydı. İlk eşim ve kendim tedavi olduk. O dönem bu tedaviye maalesef kimse itibar etmedi. Hatta bilimsel bile bulamadılar. Şimdi literatüre girdi ve alanında kolay kolay kimsenin kıramayacağı bir rekora gidiyor. O dönem tedavi olarak kabul edilseydi Türkiye’den bir haftada dünyadan da 1-2 ayda bu hastalığı silebilirdik. Aslında bu tedavi mekanizmasında insanda veya hayvanda diye bir fark yok. Virüs mutasyonları üzerinde etki farkı da yok. Ama insanda bir tedavinin kabul edilmesi için önce belirli sayıda insanda denenmesi gerekiyor. Genellikle tedavisi olmayan ve salgın özelliği olan hastalıklara yoğunlaşıyoruz. Çünkü her türlü virüs ve bakteriyi yenebilecek bir tedavi sistemine sahibiz. Bu yüzden yurt içinde ve dışında insan üzerinde klinik çalışmalar planlıyoruz. 5 hastalıkta uluslararası klinik çalışma başlatıyoruz. Bunlar Covid 19, Hepatit B, HIV, Nefrit ve Pankreatit. Kademeli olarak 2022 yılı son baharı ve 2023 yılı içinde bu tedavilerimizi de tescillemiş olacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünya çapında bir iş birliği programı da başlattık, farklı ülkelerin sağlık bakanlıkları ve üniversiteleriyle, insan ve hayvanlarda görülebilecek her türlü salgına karşı çeşitli alanlarda birlikte çalışacağız. İnsandaki yüksek etkililiği ve hastalıkların ağırlaşmadan iyileştiğini gösterdikten sonra bu tedavi yöntemi ile artık dünyada bir daha pandemi yaşanması söz konusu olmayacaktır.

BİLİM ORDUSU İLE ÇALIŞIYORUZ

> Peki bu çalışmaları siz mi yapıyorsunuz?

Hayır buluşu yaptığınız için bilimsel çalışmaları sizin yapmanız doğru olmuyor. Bilim etiği gereği iddia edilen tedavi yöntemini, alanında uzman insanların test etmesi gerekiyor. Çok yönlü ve emsallerinin çok üzerinde parametrelerle çalışmalar yapılıyor. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bir bilim ordusu ile çalışıyoruz. Biz tedavi protokolümüzü oluşturup cihazlarla birlikte bilimsel çalışma yapacak bilim insanlarına veriyoruz, onlarda çalışmanın bilimsel metodunu ortaya koyuyor. Böylece etik ve hukuki kurallar çerçevesinde bilimsel çalışma yapılmış oluyor. Sonrasında çalışma sonuç raporlarını alıp bilimsel makale olarak yayımlanmasını sağlıyoruz.

SATIN ALMA TEKLİFLERİ GELİYOR

> Yatırımcı veya ortaklık teklifleri alıyor musunuz?

Türkiye’de pek bilinmesek de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden ciddi bir yatırımcı kitlesi bizimle çok ilgileniyor. Bunun sebebi ilk yayınımızın ABD merkezli tıp dergisinde yayınlanması ve sonrasında ABD’nin resmi dijital tıp kütüphanesi diyebileceğiniz Pub-Med’te görülmesidir. Bu aşamada bile şirketin tamamının satılması için teklifler aldık. Hepsini reddettik. Bizim misyonumuz öncelikle kendi ülkemize ait bir şirket olması yönünde. Yatırımcı olmak isteyenleri bekletiyoruz. Borsada kitle fonlaması üzerinden tekliflerini değerlendireceğiz. Başka ülkelerde halka da açabiliriz...

VASİYETİM HAZIR

> Tehdit alıyor musunuz?

Şu ana kadar hiç gelmedi. Ama vasiyetlerimizi yazdık bundan sonra bekliyoruz. Çünkü dünya çapında oluşturacağımız mali etkinin farkındayız.

> Ne yazdınız vasiyet olarak?

Tüm patent haklarımızı Türk milletine bırakıyoruz. Bize bir şey olursa milletimizin her bir ferdi bu işin sahibi olsun ve bu milletin malı olarak kalsın istiyoruz.

YAPAY ZEKALI DOKTOR TEDAVİ EDECEK

“Sinyal Tedavisi Sistemi”nde Dr Biolyse adı verilen yapay zekalı cihazla üretilen akıllı sinyallerle hem virüsler hem de bakteriler artık vücut içinde yok edilebiliyor. Cihazın ilk aşama testleri bağımsız bilim insanları tarafından yapıldığını belirten Serkan Tunç, “Dr Biolyse hem teşhis hem de tedavi edecek. Vücut dışından kan ve biyokimya değerlerini ölçüp, vücut içinde aktif veya pasif haldeki patojenleri tespit edecek sistemi geliştiriyoruz. Cihazımız henüz öğrenme sürecinde. Vücuda verilen sinyallerin cevaplarını doğru yorumlamaya dayalı bir öğrenme süreci bu. Bu süreç tamamlandığında damardan kan alma ve bir sürü tahlil yapmaya gerek kalmayacak. Aynı zamanda enfeksiyona sebep olan patojeni birkaç dakika içinde öğrenebilecek ve o anda tedavisine başlayarak iyileşme sürecini cihaz ekranından takip edebileceksiniz” dedi. Dr Biolyse önce hayvanlarda bir tedavi cihazı olarak Mayıs- Haziran 2022'den itibaren tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Fuat Oktay açıkladı: Türkiye'nin yapay zekâda yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak." dedi.

Yapay zekâ 15,7 trilyon dolara koşuyor Yapay zekânın enerjiden tarıma her alanı etkileyeceğini belirten Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, "Yapay zekâ ekonomisinin 2030'da 15,7 trilyon dolarlık hacim oluşturması bekleniyor" dedi.