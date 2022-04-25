Türkiye Gazetesi

InSight Marsquake Service (MQS) araştırmacılarının 22 Nisan 2022'de The Sismic Record'da yayımladığı çalışmaya göre, depremlerden elde edilen sismik dalga verileri, bilim insanlarının Mars'ın iç katmanları ve özellikle de çekirdek-manto sınırı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Bristol Üniversitesi'nden Anna Horleston ve meslektaşları, Ağustos 2021’de ‘S0976a’ adını verdikleri 4.2 büyüklüğündeki depremden yansıyan PP ve SS dalgalarını tanımladı. Depremin kökenini, Mars'ın en ayırt edici jeolojik özelliklerinden devasa kanyon Valles Marineris'te buldular. Kesişen fayların ve toprak kaymalarının daha önceki yörünge görüntüleri, bölgenin sismik olarak aktif olacağını gösteriyordu ancak ilk kez aktivite tespit edildi.

24 gün sonra ise Eylül ayında 4.1 büyüklüğünde ‘S1000a’ ismi verilen ikinci deprem gerçekleşti. PP ve SS dalgalarının yanı sıra çekirdek-manto sınırını geçen küçük genlikli dalgalar olan Pdiff dalgaları ile tanımlandı. Bu, InSight görevi tarafından Pdiff dalgalarının ilk kez tespit edilmesiydi. Araştırmacılar S1000a'nın yerini kesin olarak belirleyemese de S0976a gibi o da Mars'ın karadan uzak kısmında gerçekleşti.

S1000a'dan gelen sismik enerjiler depremin 94 dakika sürdüğünü gösterdi. Bu, Mars'ta kaydedilen en uzun süreli aktivite olarak kayıtlara geçti.

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