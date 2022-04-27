Türkiye Gazetesi

Milyarder girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yeni bir görev daha başlattı. NASA astronotlarını taşıyan bir Crew Dragon kapsülü TSİ 11.00 civarı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı. 4 kişilik ekip, 6 ay boyunca uzay üssünde görev yapacak.

'Freedom' isimli SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile iki aşamalı bir Falcon 9 roketinden oluşan SpaceX fırlatma aracı, NASA'nın ABD Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ekipte bir tıp doktoru ve Mars'taki toprak kaymaları konusunda uzman bir jeolog da bulunuyor.

Crew 4 ekibi, ABD'li astronotlar Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins'ın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşuyor. Dört kişilik ekip, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre üzerinde yörüngede dönen Uzay İstasyonu'na 17 saatte ulaşacak ve 6 aylık boyunca görev yapacak. Ekip, çeşitli bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek.

Fırlatma öncesi süreç ve fırlatma anları NASA'nın YouTube kanalında yayınlandı.

NASA ERTELEDİĞİ GÖREVİ BAŞLATTI

Crew-4 ekibinin uzay yolculuğu birkaç gün gecikmeli olarak gerçekleşti. Çünkü uzay istasyonu şirketi Axiom Space'in uzay istasyonuna gönderdiği ilk tamamı sivil dört kişilik ekip, uzayda mahsur kalmıştı. Axiom-1 isimli görevin üyelerinin 19 Nisan Salı günü Dünya'ya dönmesi bekleniyordu ancak hava koşulları nedeniyle Dünya'ya dönüşleri ertelendi.

Uzay üssünün bir Crew Dragon kapsülünün istasyona eklemlenmesini sağlayan sadece iki kenetlenme limanı olduğu ve her ikisinin de Crew-3 ve Axiom-1 görevlerini taşıyan uzay araçlarıyla dolu olduğu için Crew 4 ekibinin uzaya gitmesi ertelendi. Yani NASA yeni astronotları uzaya göndermeden önce diğer uzay araçlarından birinin Dünya'ya dönmesi gerekiyordu. Axiom-1 ekibi uzaydan döndü ve NASA, zaman kaybetmeden yeni ekibi uzay istasyonuna fırlattı.

NASA anbean kaydetti: Mars’ta güneş tutulması ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Perseverance keşif aracı Mars'ta gerçekleşen güneş tutulmasını kaydetti. NASA, o anların video görüntüsünü resmi YouTube hesabından yayınladı.

NASA'nın eski halinden eser kalmadı! Ay roketi testleri geçemiyor NASA, 1960'ların sonlarında ve 1970'li yıllarda Dünyamızın uydusu Ay'a insanlı görevler düzenleyerek tarihi başarılara imza atmıştı. Soğuk Savaş Yıllarında Sovyetler Birliği ile girilen uzay yarışında NASA, Apollo 11 görevinde astronotları Ay'a indirerek yarışta öne geçmişti. Ancak aradan geçen uzun yıllarda NASA'nın aynı başarıyı sergilemekte zorlandığı görülüyor.