Türkiye Gazetesi

Twitter uygulamasını 2022 yılında en çok kullanan ülkeler açıklandı. Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uygulamanın en popüler olduğu ülke 76,9 milyon kullanıcı ile ABD oldu. İkinci sırada Japonya 58 milyon, üçüncü sırada Hindistan 23,6 milyon kullanıcı ile yer aldı. Dördüncü sırada ise 19 milyon ile Brezilya bulunuyor.

2006 yılında kurulan ABD merkezli Twitter, internetin SMS'i olarak tanımlanıyor ve Türkiye'de 16,1 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Türkiye'deki Twitter kullanıcı sayısı, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin üzerinde yer aldı.

Ajans Press'in yazılı basın ve çevrim içi basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılında Twitter ile alakalı 876 bin 790 haber çıktı. Twitter Türkiye’deki önemli kişilerin attığı tweetlerle haberlerde yer alırken, 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınması ise son zamanların en çok konuşulan başlığı oldu. Bu satın alma işlemi, Türk medyasında 6 bin 859 haberle konuşuldu.

Twitter'ı satın alan Elon Musk yıkıldı! Tesla hisselerinde sert düşüş Elektrikli otomobil devi Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya yönelik anlaşma yapmasının ardından kan kaybetmeye başladı. Tesla'nın hisseleri, sert şekilde düşmeye başladı. Musk, 21 milyar dolarlık kendi öz sermayesi ve Tesla hissesine karşı 12,5 milyar dolarlık kredi alarak Twitter'ı satın alacağını açıkladı.

Elon Musk’ın Twitter’da yapacağı 5 değişiklik Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almak için anlaştı. Twitter’ı aktif olarak kullanan ve daha önce pek çok kez platformdaki birçok özellikten yakınan Musk’ın yapması beklenen ilk 5 değişiklik gündemde.