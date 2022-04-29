Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin istediği F-16 Blok 70 savaş uçakları ve modernizasyon talebine ABD'den olumlu sinyal gelmesinin ardından beklenen adım atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için harelete geçti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek kongre üyeleri ile F-16 satışını görüşeceği ifade edildi.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARIYLA UYUMLU"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için adım attı. Bu kapsamda Bakanlık, Kongre'ye gönderdiği tavsiye mektubunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını belirtmişti.

TÜRKİYE'DEN YENİ F1-6 ADIMI

Türkiye ve ABD arasında F-16 görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mevcut uçakların modernizasyonu için ve yeni nesil uçakların satışı için pazarlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gitmesi bekleniyor. İbrahim Kalın, Kongre üyeleri ile F-16 satışını görüşecek.

NATO 'Türkiye' dedi: F-16'daki o ayrıntıyı açıkladı NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından Twitter’da paylaşılan ‘Türkiye’ mesajı dikkat çekti. Paylaşımda NATO, Türkiye’nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğu vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 satışına yeşil ışık: Olumlu karşılıyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'lar ile ilgili gelinen süreci değerlendirdi.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık: Çıkarlarımızla uyumlu ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu göndererek, satışın çıkarlarına uygun olduğuna dair görüş bildirdi.

Türk F-16'ların Yunanistan çıkarması! Türkiye NATO bünyesinde dev tatbikata katılacak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları Yunanistan'da 9-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak