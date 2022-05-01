Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yıllık 279,90 TL’lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyeler böylece Disney+ keyfini 8 ay fiyatına 12 ay boyunca yaşayacaklar. Disney+’ın standart fiyatlandırması ise aylık 34,99 TL ve yıllık 349,90 TL olarak belirlendi.

Disney Plus 14 Haziran’da Türkiye’de The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacağını duyurdu.