Türkiye Gazetesi

Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel çalışmaların yürütülmesinde görev alan kozmonot Alexander Skvortsov, 56 yaşına Dünya’da girmek istediğini bu nedenle uzay istasyonundaki görevinden ayrıldığını söyledi.

Rus gazetesine yaptığı dikkat çeken açıklamada, “Program Rus segmentinde ilginç bir çalışma içeriyor olsaydı hiçbir şey olmazdı. Ancak çoğu zaman Amerikalılar için çalışmak, yani deneylerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalışmak zorunda kalacaktım. Üzgünüm ama bunun için uygun bir motivasyon yok. Birkaç gün içinde 56 yaşında olacağım. Yörüngede 60’ıncı yaşımı kutlamak istemiyorum.” dedi.

İKİ FARKLI ANLAM ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları, Skvortsov'un açıklamasından birkaç farklı anlam çıkardı. Kozmonotun Amerikalılara yardım etmek istemediğini düşünen kullanıcıların yanı sıra Rusların kendine ait anlamlı bir bilimsel programdan yoksun olduğu yorumunu yapan da oldu.

Bu yorumlardan her ikisi de mümkün. Skvortsov, röportajda Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin'e saygı duyduğunu ve Roscosmos'tan herhangi bir kırgınlıkla ayrılmadığını da sözlerine ekledi. Yine de uzay istasyonundaki hayat son zamanlarda özellikle Ruslar ve Amerikalılar arasında oldukça soğuk. Rogozin'in Roscosmos başkanlığından ayrılmak istediği bile söyleniyor.

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