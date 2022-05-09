Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Güneş'in sol alt bölgesindeki bir lekede oluşan yeni bir patlama, Atlantik Okyanusu üzerinde radyo sinyallerinde kesintiye yol açtı. 2022'nin en şiddetli üçüncü Güneş patlaması olduğu açıklandı. Yıldızda 19 Nisan'da X2.2 ve 30 Mart'ta X1.3 seviyesinde iki patlama gerçekleşmişti.

Güneş lekeleri, elektrik yüklerinin akışıyla oluşturulan güçlü manyetik alanların, aniden kopmadan önce bükülerek düğümlendiği, Güneş'in yüzeyindeki alanlardır. Ortaya çıkan enerji salınımı, güneş patlamaları adı verilen radyasyon ve koronal kütle atılımı (CME) denilen güneş enerjisi materyallerinin patlamasına neden olur.

GÜNEŞ PATLAMASININ ETKİLERİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), güneş patlamalarını yaydıkları X ışınlarının yoğunluğuna göre A'dan X'e kadar sınıflandırmakta ve her seviye bir öncekinin 10 katı yoğunluğa sahiptir. Bu patlama ‘X1.1’ olarak sınıflandı.

NASA, Güneş patlamasına ilişkin açıklamasında, “Bir patlamadan gelen zararlı radyasyon, yerdeki insanları fiziksel olarak etkileyemez çünkü Dünya atmosferinden geçemez. Ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin seyahat ettiği katmandaki atmosferi bozabilir.” dedi.

Bununla birlikte, X sınıfı patlamalar, radyo frekanslarını bozabilmesinin yanı sıra astronotları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine de maruz bırakabiliyor. Bu tür patlamalar bazen radyo sinyallerinde kesintilere yol açıyor. Şiddetine göre R1'den R5'e kadar sınıflandırılan patlamaların bu sonuncusu Atlantik Okyanusu üzerinde R3 seviyesinde bir iletişim kesintisine neden oldu. Geçtiğimiz ayın sonunda orta şiddetteki M sınıfı patlamalar yüzünden Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri olmuştu.

Uzmanından uyarı geldi! Güneşte kalanlar dikkat Cilt bakım uzmanı Merve Özer Akın, sıcaklıkların arttığı son günlerde güneşte fazla kalmanın cilde zarar vereceği uyarısında bulunarak, korunmanın yollarını anlattı.

Bilim insanlarından son uyarı: Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor Bilim insanları, Güneş fırtınasının bugün Dünya’ya yaklaşacağını ve elektrik ve GPS kesintilerine yol açabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra daha yoğun kuzey ışıklarını tetiklemesi de bekleniyor.