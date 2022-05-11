Türkiye Gazetesi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Türkiye'de resmi törenle karşılamış ve iki lider ortak düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, bu bağlamda 15 anlaşmanın imzalandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ev Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in görüşmesinin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinden (TUSAŞ) önemli bir adım geldi. TUSAŞ, Kazakistan ile yeni bir iş birliğiyaptı ve buna göre ANKA İHA'lar Kazakistan'da üretilecek.

TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan’da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

ÜRETİM KABİLİYETİNİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı’nın Kazakistan’da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı‘nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan‘ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." dedi.

TİCARİ VE DOSTLUK BAĞLARI GÜÇLENECEK

İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ANKA için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek şu şekilde konuştu:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TUSAŞ'dan heyecanlandıran paylaşım: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları devam ediyor. Özellikle görev aldıkları birçok bölgede başarılı sonuçlar elde eden SİHA ve İHA’lar meyvelerini vermeye başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve gelecek sene hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak’ının animasyonunu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Hürkuş ve Atak teslimatlarına hazırlanıyor TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satıldığını, Hava Kuvvetlerine de şubat ayı içerisinde 6 tane Hürkuş teslim edileceğini açıkladı.