Türkiye Gazetesi

Xiaomi Türkiye, Apple ve Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modellerini bile geride bırakan Xiaomi 12 serisi fiyatlarını açıkladı. Çin merkezli teknoloji üreticisinin Mart ayında küresel pazarlar için tanıttığı akıllı telefon serisinde üç model yer alıyor. Ancak bu üç modelden ikisi Türkiye'de satışa çıkacak.

Küresel pazarlarda Mi 12X, Mi 12 ve Mi 12 Pro isimleriyle tanıtılan serinin Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleri Türkiye'de piyasaya giriyor.

Xiaomi Mi 12'nin (Xiaomi 12) 20 bin 999 TL'den, Xiaomi Mi 12 Pro'nun (Xiaomi 12 Pro) ise 24.999 TL'den satılacağı duyuruldu. Böylece Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Apple'ın iPhone 13'ünü ve Samsung Galaxy S22'yi de fiyat bakımından geride bıraktı. Standart iPhone 13 modeli 18 bin 999 TL, Galaxy S22 standart modeli ise 15 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.

XIAOMI 12 VE XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12'nin özellikleri;

Ekran: 6,28 inç FHD+, 120 Hz tazeleme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB/256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

Xiaomi 12 Pro'nun özellikleri;

Ekran: 6,73 inç QHD+, 120 Hz tazeleme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB/256 GB

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj)

Hindistan, Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle el koydu.

Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bazı modellerin fişi çekildi Xiaomi, güncelleme desteği sona eren cihazların yer aldığı EOS listesini güncelledi. Yayınlanan listeye göre birçok Xiaomi telefon modeli artık güncelleme desteği alamayacak.