Türkiye Gazetesi

WhatsApp, işletme hesapları için ücretli abonelik planı geliştiriyor. WABetaInfo'nun paylaştığı yeni bilgilere göre, bu abonelik planı kullanıcılara en fazla 10 cihazdan aynı WhatsApp hesabına bağlanma yetkisi verecek.

Sonunda planın 'WhatsApp Premium' olarak adlandırıldığını öğrendik. Bu ücretli abonelik sistemi yalnızca işletme hesaplarına yönelik olacak ve tamamen isteğe bağlı. Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp Premium kullanıcılara 10 adede kadar cihazı bağlama ve adlandırma olanağı sunacak. Böylece bir iş yerindeki 10 farklı cihazdan aynı iş hesabı kullanılabilecek.

WHATSAPP PREMIUM GELİYOR

Popüler mesajlaşma uygulaması ayrıca benzersiz bir özel iş bağlantısı oluşturma özelliği de sunmayı planlıyor; işletmeler, müşterilerin telefon numaralarını içeren bir bağlantı açarak kendileriyle iletişim kurmasına izin vermek için zaten kısa bağlantılar kullanabilir ancak WhatsApp Premium, işletme hesaplarının özel bir iş bağlantısı oluşturmasına izin verecek.

Özel bir işletme bağlantısı oluşturursanız, bu, işletme telefon numarasının gizlendiği anlamına gelmez; özel bir işletme bağlantısı, yalnızca hatırlaması kolay bir bağlantı kullanarak işletmeyle iletişim kurmanın daha iyi bir yoludur. Özel kısa bağlantı bir kullanıcı adı değildir ancak benzersizdir, bu nedenle her zaman belirli bir iş sohbetini açar. Özel kısa bağlantıyı her 90 günde bir değiştirebileceğinizi unutmayın.

WhatsApp Premium hakkında daha fazla ayrıntı bilmiyoruz, bu nedenle ne zaman piyasaya sürüleceği, abonelik fiyatı ve gelecekte abonelik planına daha fazla özellik eklenip eklenmeyeceğini ilerleyen zamanda öğrenip sizinle paylaşacağız. Bildiğimiz şey, Android, iOS ve web Business (iş) beta sürümünde geliştirilmekte olduğu.

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