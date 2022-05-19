Türkiye Gazetesi

Geliştiriciler, iOS 15.6 ve iPadOS 15.6'yı Apple Developer Center aracılığıyla iPhone veya iPad'e yüklendikten sonra kablosuz olarak indirebilir. Bu güncelleme, muhtemelen Apple'ın yakın gelecekte tanıtacağı iOS 16'nın piyasaya sürülmesinden önceki son büyük iOS 15 sürümüdür.

iOS 16 işletim sistemine doğru hızla yaklaşırken teknoloji devi son hazırlıklarını tamamlıyor. WWDC (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) 6 Haziran günü başlayacak ve Apple, iOS 16'ya ilk bakışımızı bu tarihte sağlayacak. Bununla birlikte, Apple, iOS 15.6 beta 1'in yanı sıra watchOS 8.7 beta 1, macOS 12.5 beta 1 ve tvOS 15.6 beta 1'i de yayınladı.

IOS 15.6'DA NELER VAR?

YouTuber Aaron Zollo, Apple'ın iOS 15.6 beta 1'i geliştiricilere sunduğunu bir video ile açıkladı. Şu an itibariyle, bu güncellemedeki yeniliklerin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bugünkü yapı 19G5027e. Bu arada, Apple'ın bu hafta başında iOS 15.5 sürümü ile duyurduğu özelliklere kısaca bakalım;

Wallet (Cüzdan): Artık Apple Cash müşterilerinin Apple Cash kartlarından para gönderip talep etmelerini sağlıyor,

Apple Podcasts: iPhone'unuzda depolanan bölümleri sınırlamak ve eski bölümleri otomatik olarak silmek için yeni bir ayar içerir,

Gelen veya ayrılan kişiler tarafından tetiklenen ev otomasyonunun başarısız olabileceği bir sorunu düzeltir.

Bundan birkaç hafta sonra Apple, şirketin iOS, macOS, iPadOS, tvOS ve watchOS için bir sonraki kilometre taşını duyuracağı WWDC 2022 etkinliğini düzenleyecek. Şimdiye kadarki söylentiler, iOS 16'nın güzel iyileştirmeler getireceğine yönelik. Son söylentilere göre, iOS 16'nın bildirimlerde önemli iyileştirmelerin yanı sıra iPadOS çoklu görev için yeni bir arayüz getirmesi bekleniyor. 9to5Mac'in haberine göre, teknoloji şirketi iOS 16'da Odak Modu için genişletilmiş ayarlar ekleyecek.

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