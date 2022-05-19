Türkiye Gazetesi

Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar, Türkiye saati ile 16 Mayıs günü sabah 5 buçuk sularında gerçekleşen süper kanlı Ay tutulmasına Dünya’nın dışında tanık oldu. O anların karşısında kayıtsız kalamayan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti kamerasını eline aldı.

Cristoforetti'nin çektiği görüntülerden biri

İtalyan astronot Cristoforetti, çektiği fotoğrafı “Uzaydan mutlu bir pazartesi diliyorum. Dün gece Ay tutulmasını görebilecek kadar şanslı mıydınız? Biz şanslıydık!” sözleriyle paylaştı. Twitter’daki diğer tweetinde ise, “Kısmen tutulan Ay, Güneş panelimizle saklambaç oynuyor.” dedi.

AY TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesi sonucu Dünya'nın bazı bölgelerinin karanlık olması iken, Ay tutulması ise Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesiyle oluşur. Bu durumda, Dünya, Güneş ışıklarının Ay'a ulaşmasını engellediği için Ay'a gölge düşer. İşte bu durumu tanımlamak için 'Kanlı Ay' ifadesi de kullanılıyor. Ancak bilimsel olarak, 'Ay tutulması' denilmekte. Ay tutulmasında Güneş ışıkları Dünya atmosferinden Ay'a yansıyarak kızıl görüntü oluşturur.

Yarın gece en uzun Ay tutulması yaşanacak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yarın gece, sabahın erken saatlerine değin 581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşanacağını bildirdi.

580 yılın en uzun ay tutulması yarın 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da meydana gelecek. Tutulma, Kuzey Amerika’dan izlenebilecek.