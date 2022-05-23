Türkiye Gazetesi

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in daha ince çerçeveler ve çentik yerine hap ve delikli ekran tasarımıyla geleceğine yönelik dedikodular, Apple hayranları arasında büyük bir heyecana yol açtı. Cihazların, TrueDepth kamera dizisi tasarımı gibi özelliklerle öne çıkması bekleniyor ancak standart iPhone 14 modellerinin bu yükseltmelerden yoksun olacağı da sızıntılar arasında.

Bununla birlikte, Apple’ın en yeni A16 çipinin de sadece iPhone 14 Pro’da olacağı iddialar arasında. Yani standart modeller en yeni çiple çalışmayacak. Şimdiye kadarki söylentilere göre, standart iPhone 14 modelleri, iPhone 14 Pro modellerine özel bazı özelliklerden mahrum bırakılacak;

Hap ve delikli ekrana entegre TrueDepth kamera dizisi Daha ince çerçeveli daha uzun ekran iPhone 13 Pro'ya kıyasla daha yuvarlak bir ön ve arka görünüm için daha büyük köşe yarıçapları A16 çip 8K video kaydı yapabilen 48 Megapiksel geniş kamera

STANDART ÖZELLİKLERE DAHA BÜYÜK EKRAN: IPHONE 14 MAX

5,4 inç ekrana sahip iPhone 12 mini ve iPhone 13 mininin Apple’a göre yeterince satın alınmaması üzerine teknoloji devi daha büyük ekranlı telefonlara odaklandı. Apple'ın bu yıl yeni bir mini model piyasaya sürmemesi bekleniyor. Bunun yerine seriye büyük ekranlı bir model daha ekleyeceği sızıntılar arasında.

iPhone 14 Max’in iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max gibi 6,7 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Standart iPhone 14 ile aynı özelliklerle gelecek ancak daha büyük ekranlı olacak. Ancak daha büyük ekranlı olsa da ProMotion ekran ve telefoto kamera gibi ‘Pro’ modellerin özelliklerine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için bir seçenek olacak.

YÜZDE 50 DAHA FAZLA BELLEK

Apple analisti Ming-Chi Kuo, standart iPhone 14 modellerinde LPDDR 4X belleğe ve iPhone 14 Pro modellerinde LPDDR 5 belleğe sahip olmak üzere, tüm iPhone 14 modellerinin 6 GB belleğe sahip olacağını düşünüyor.

Şu anda iPhone 13 mini ve iPhone 13, 4 GB belleğe sahipken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max zaten 6 GB belleğe sahip. Kuo, tüm iPhone 14 modellerinin 6 GB belleğe sahip olacağını öne sürse de, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in LPDDR 5 belleğinin bir buçuk kata kadar daha hızlı ve yüzde 30'a kadar daha fazla enerji verimliliğine sahip olacağını iddia ediyor.

DAHA İYİ PİL ÖMRÜ

iPhone 14 ve iPhone 14 Max, yeni ve daha verimli 5G yonga seti sayesinde daha uzun pil ömrü sunabilir. iPhone 14'ün 5G RF çipinin, TSMC'nin 6nm işlemiyle üretildiği ve daha düşük güç tüketimi ile fiziksel olarak daha küçük bir çip sağladığı söyleniyor. 6nm RF işlemi, çipin hem 6GHz altı hem de mmWave 5G bantlarında daha az güç kullanmasını sağlarken yine de yüksek düzeyde performans sağlar.

Daha verimli olmasının yanı sıra, iPhone içindeki büyük RF alıcı-verici bileşeninin küçültülmesinin fiziksel alan boşaltması bekleniyor. Geri kazanılan her bir ek milimetre kare hacmin daha büyük bir pil için daha fazla alan oluşturduğu söyleniyor. iPhone 14'ün RF çipinin geliştirilmiş verimliliği ve minyatürleştirilmesinin birlikte, daha iyi genel pil ömrü sağladığına inanılıyor.

WI-FI 6E BAĞLANTISI

Tüm iPhone 14 modellerinin Wi-Fi 6E'yi desteklemesi bekleniyor. Wi-Fi 6E, daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha hızlı veri hızları dahil olmak üzere Wi-Fi 6'nın özelliklerini ve yeteneklerini 6 GHz bandına genişletiyor. Mevcut 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi'nin ötesinde daha fazla hava sahası sağlayarak artan bant genişliği ve daha az parazit sunuyor.

ACİL DURUM UYDU ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 serisindeki Qualcomm Snapdragon X65 modemin, kullanıcıların acil durumlarda mesaj göndermesine ve konumlardaki önemli acil durumları bildirmesine olanak sağlamak için bir dizi uydu tabanlı acil durum özelliğini kolaylaştırması bekleniyor. Yani hücresel kapsama alanı dışında (telefonun çekmediği alanlarda) acil durum bildirimleri kolaylaşacak.

Bu özellik, uydu aracılığıyla Acil Durum Mesajı, hücresel veya Wi-Fi sinyali olmadığında, kullanıcıların bir uydu ağı kullanarak acil servislere ve kişilere kısa mesaj göndermesine olanak tanır. İddiaya göre SMS ve iMessage'ın yanında yeni bir iletişim protokolü olacak, gri mesaj balonları gösterecek ve mesaj uzunluğu kısıtlanacak. Başka bir özellik, kullanıcıların uydu iletişimini kullanarak uçak kazaları ve yangınlar gibi büyük acil durumları bildirmelerini sağlayacak.

ULTRA GENİŞ KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ

Standart iPhone 14 modellerinin yeni 48 Megapiksel geniş kamera yerine iPhone 13'ün 12 Megapiksel geniş kamerasını kullanacağı belirtiliyor. Ancak standart 2022 iPhone'ların tümünde ultra geniş kamera iPhone 13’e göre daha iyi olacak.

ÖN KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ

Arka kamera sistemindeki geliştirmelerin yanı sıra, iPhone 14'ün ön kamerasında da geliştirmeler olacak. Dört iPhone 14 modeli de muhtemelen otomatik odaklamalı ve daha geniş ƒ/1.9 diyafram açıklığına sahip yükseltilmiş bir ön kamera sistemiyle gelecek. Tüm iPhone 13 modellerindeki ön kamera sabit odak ve ƒ/2.2 açıklığa sahip.

Daha geniş diyafram, lensten daha fazla ışığın geçmesine ve sensöre ulaşmasına izin verir. Kuo, bu kamera yükseltmelerinin Portre modundaki fotoğraflar ve videolar için gelişmiş bir alan derinliği efektiyle sonuçlanabileceğini, otomatik odaklamanın ise FaceTime ve Zoom video görüşmeleri sırasında odağı güçlendirebileceğini söyledi.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve mordan oluşan bir dizi renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı söyleniyor. Yeni seride pembe ve yeşil seçenek ise olmayabilir.

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