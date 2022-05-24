Türkiye Gazetesi

Twitter ve Facebook'un en büyük kolaylık sağlayan özelliklerinden biri 'yeniden paylaşma'. Twitter, bu özelliği 'retweet' olarak sunarken, ne yazık ki Instagram çıkışından bu yana bir gönderiyi tek tuşla yeniden paylaşma özelliğini kullanıcılarına sunmadı. Instagram'da bir gönderiyi repost etmek için kullanıcılar, repost uygulamaları yüklemek zorunda kalıyordu. Ancak artık hesap erişiminizi isteyen herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan doğrudan Instagram uygulaması üzerinden başkalarının gönderilerini tıpkı Twitter'da retweet yapar gibi profilinizde paylaşabileceksiniz.

INSTAGRAM'DA REPOST DÖNEMİ GELİYOR

Uygulama geliştiricisi ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi, yine sosyal medya ağlarını radarına almış durumda. Instagram, Twitter ve diğer uygulamaların test etmeye başladığı son özellikleri ortaya çıkaran ve bunları Twitter hesabından yayınlayan Paluzzi, bu kez de Instagram'ın repost özelliğini keşfetti.

Instagram'da repost sekmesi böyle görünecek (Alessandro Paluzzi)

Paluzzi, "Instagram, repost üzerinde çalışıyor" şeklinde bir tweet attı ve ardından yaptığı paylaşımlarda özelliğin nasıl görüneceğine ilişkin ipuçları yayınladı. Buna göre, paylaşmak istediğiniz gönderinin menü kısmına dokunduğunuzda burada bir 'repost' sekmesi çıkacak. Repost et (ya da yeniden paylaş) butonuna tıklayınca gönderi profilinizde paylaşılacak. Repost edilen gönderilerin profilinizde ayrı bir sekmede görüneceğini unutmayın (sağ taraftaki ekran görüntüsünde repost gönderilerinin yeri gösteriliyor).

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