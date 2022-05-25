Türkiye Gazetesi

Instagram'ın yanı sıra WhatsApp platformunda da karşımıza çıkan 'kaybolan mesajlar' daha özel mesaj atmamıza yardımcı olan işlevsel bir özellik. Ancak kaybolma modu etkinleştirildiğinde bazen daha sonra okumak istediğimiz mesajları bir daha göremiyoruz. Bu sorunu aşmak için şirket, Android, iOS ve web beta programında 'saklanan mesajlar' modunu test ediyor.

Kullanıcılar, kaybolan bir sohbette çok önemli bir mesaj paylaştıklarında ve onu kaybetmek istemediklerinde, saklanan mesajlar sayesinde süresinin dolmasını önleyerek mesajı tutabilecek. Bir diğer ifadeyle, WhatsApp'ın gelecekteki bir sürümünde kaybolan bazı mesajların kaybolmasını önleyebilirsiniz.

KAYBOLAN MESAJLAR KAYBOLMAYACAK

Daha önce, iOS 22.9.0.72 WhatsApp betada ve Android 2.22.7.4 WhatsApp betada kaybolan mesajların saklanmasıyla ilgili özellikler tespit edilmişti. Ancak WABetaInfo sitesinin WhatsApp dedektifleri bu kez farklı bir şey keşfetti;

WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsünde, 'Kept Messeges' ile ifade edilen 'Saklanan Mesajları'n yerini görebilirsiniz

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, WhatsApp, daha sonra kolayca okunabilmeleri için, tutulan tüm mesajları listeleyen İletişim Bilgileri ve Grup Bilgileri içinde yeni bir bölüm sunmayı planlıyor.

Sohbetteki herkes bu mesajları saklamaya karar verebileceğinden, WhatsApp artık onları bulmayı kolaylaştırmayı planlıyor, bu yüzden bu bölümü geliştiriyor. WhatsApp ayrıca saklanan mesajları tanımlamanın başka yollarını da geliştiriyor ancak şu anda bu konuda yeterince bilgi sahibi değiliz.

Ekran görüntüsü WhatsApp Desktop betadan alınmış olsa da mesajlaşma şirketi aynı bölümü Android ve iOS için WhatsApp betada da geliştiriyor ve hazır olduğunda ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.

WhatsApp artık bazı iPhone telefonlarda çalışmayacak WhatsApp, iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemi sürümüne desteğini sona erdireceğini açıkladı. Yani bu sürümleri kullanan akıllı telefonlarda artık uygulama çalışmayacak.

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