Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Aziz Sancar, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisi için en önemli şeylerden birinin Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer alması olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar, bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 104. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, bu vesileyle Azerbaycanlıları ve tüm Türk dünyasını kutladığını iletti. Sancar, gençlerin, yaptıkları işlerde ısrarcı olmaları gerektiğini dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sevgili gençler, memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Benim için en önemli olan şeylerden biri, Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer almasıdır. Mardin-Savur'dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Memleketimizin, memleketimiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kastediyorum, yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin. İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin."

GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞIYORDU

40 yaşına kadar günde 18 saat çalıştığını söyleyen Sancar, çalışmanın iyi hissettireceğini vurguladı. Sancar, "İnsanlığa, ülkemize iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanızı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlendiren bu festivalleri düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan TEKNOFEST ziyareti Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Sancar, festival alanındaki teknoloji standlarını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile gezdi.

Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar: Ayrım yapmadan aşınızı olun Nobel ödüllü Türk Bilim adamı Aziz Sancar, katıldığı bir organizasyonda aşı çağrısında bulundu. Sancar, “Aşı çeşitleri arasında ayrım yapmadan aşınızı olun” şeklinde konuştu.