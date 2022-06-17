Türkiye Gazetesi

2 milyardan fazla kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, bir grup görüşmesine 32 kişiye kadar kişi ekleme özelliğini kısa süre önce yayınladı. Bunun yanı sıra platform, grupları geliştirmeye yönelik bir takım yeni özellikler daha ekledi veya sunmaya hazırlanıyor. Örneğin, artık bir gruptaki kişi sayısı maksimum 256 değil, 512’ye kadar kişiyi gruplara eklemek mümkün. Bu özellik kısa süre önce yayınlandı.

WhatsApp şimdi Android ve iOS beta programında bir özellik sunarak, görüşmede belirli kişileri sessize alma veya mesaj gönderme gibi grup aramalarına yeni özellikler ekledi. Mesajlaşma platformunun başkanı Will Cathcart'ın paylaşımına göre, grup çağrısının altına yerleştirilen ve tüm katılımcılara birinin grup çağrısına katıldığını bildiren bir gösterge yer alıyor.

WHATSAPP SESSİZE ALMAYA İZİN VERECEK

Bir grup araması yaptığınızda hem Android WhatsApp'ta hem de iOS'ta (uygulamanın beta olmayan sürümlerinde bile) yeni seçenekler mevcut. Bir grup aramasında herhangi bir katılımcıya hızlı bir şekilde mesaj gönderebilir veya sessize alabilirsiniz.

Özellikle, arama sırasında belirli kişileri sessize alma seçeneği, biri kendi sesini kapatmayı unuttuğunda çok yararlı. Sessize alma seçeneği aramayı yapan kişiyle sınırlı değil, herkes yapabilir.

Bu özellik şu anda beta test programında ancak önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmasını bekliyoruz. Beta test programına katılarak, en yeni özellikleri kullanabilirsiniz. Bunun için iOS kullanıyorsanız App Store, Android kullanıyorsanız Play Store’dan WhatsApp’ı bulun. Ardından uygulamanın altında beta test programına katılmak istiyor musunuz seçeneği yer alacak. Burada gerekli adımları takip ettikten sonra test kullanıcısı olacaksınız.

WhatsApp'tan 'ne gerek vardı' dedirten özellik: Herkes anında görecek Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Platform son dönemlerde onlarca yeni işlev ve özelliği kullanıcılara sundu ya da sunmak için gün sayıyor. Şimdi bir yeni özellik daha tespit edildi ve bu kez gruplarla ilgili.

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