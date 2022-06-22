Türkiye Gazetesi

Daha önce işlemci kapasitesini 20 bin çekirdeğin üzerine taşıyan TUSAŞ, yeni yatırım sayesinde birbiri ile bağlantılı binlerce hesaplamanın süresini 4’te 1 oranında azaltacak. Böylece özgün hava araçlarının projenin takvimlerinin de kısalmasına katkı sağlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce 20 bin çekirdeğe ulaşan işlemci sayısını 3 buçuk kat artırarak, 50 bin çekirdekli yüksek başarımlı küme bilgisayar yatırımı ile bu alanda öncü oldu. 70 bin çekirdeğe ulaşan kapasite ile test ve analizlerde büyük oranda zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen şirket, geliştirdiği hava araçları için alternatif test senaryolarını analiz edecek.

BİRDEN FAZLA TEST AYNI ANDA

Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında gerçekleştirilen testlerin sürelerinin kısalacağı yeni yatırım ile birlikte bilgisayarın işletilmesi için teknik çalışan ve verileri analiz edecek olan mühendisler de şirkete kazandırılarak istihdama katkı sağlanacak. Böylece Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, birden fazla testi aynı anda analiz edebilen insan kaynağının havacılık ekosistemine kazandırılması için de öncü olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüzde fiziki testlerin yerini dijital testler almaya başladı. Sayıları milyonlara varan bu testleri gerçekleştirmek ve verileri analiz etmek için devletimizin büyük destekleri ile havacılık alanında ülkemizi üst seviyeye taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak yatırımlarımız devam ediyor. 2023 vizyon hedefleri de gözetilerek bu yatırım ile hava araçlarımızın gökyüzü ile daha kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz. Dünya’nın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

TUSAŞ Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama: Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı hedefi yüzlerce kilometreden vuracak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve yerli savunma sanayi şirketlerinin öncülüğünde sürdürülen milli teknoloji hamlesi tam gaz devam ederken sevindirici haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. TUSAŞ Başkanı Temel Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağına ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı.

TUSAŞ 2023’te faaliyete geçirecek: Yıldırım Test Tesisinden ilk görüntüler Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) özgün ürünlerin testlerini yapacağı Yıldırım Test Tesisi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Tesisin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesiste hava araçları dahil olmak üzere tüm nesneler üzerinde yıldırım etkileri gözlemlenebilecek ve önlemlerin alınması için değerlendirmelere yapılacak. TUSAŞ tarafından üretilen Yıldırım Test Tesisindeki ilk testler Milli Muharip Uçak (MMU) özelinde gerçekleştirecek.